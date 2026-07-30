KE wypłaciła Ukrainie 3,47 mld euro na obronność w ramach pakietu pożyczkowego

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie 3,47 mld euro w ramach części obronnej pożyczki o wartości 90 mld euro – poinformowała KE. Fundusze mają trafić na pilne potrzeby wojskowe Ukrainy związane z trwającą wojną z Rosją.

Na zdjęciu siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Thierry Monasse/Getty Images

Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na zakup bezzałogowców, w tym dronów dalekiego zasięgu napędzanych silnikami odrzutowymi, a także rakiet i myśliwców Gripen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że nowe finansowanie ma pomóc Ukrainie w ochronie przestrzeni powietrznej oraz obronie ludności. Jak podkreśliła, wsparcie obejmuje również zacieśnianie współpracy między europejskim przemysłem obronnym a ukraińskimi firmami.

KE zaznaczyła, że Ukraina potrzebuje szybkich dostaw kluczowego sprzętu obronnego. W kolejnych tygodniach mają zostać zatwierdzone i wypłacone dalsze fundusze na drony, amunicję, obronę powietrzną i pociski.

Komisja przypomniała, że w ramach tego programu wypłaciła już Ukrainie 3,9 mld euro 30 czerwca 2026 r. oraz 1,1 mld euro 15 lipca 2026 r. Wcześniej, 25 czerwca, przekazała także 3,2 mld euro w ramach programu pomocy makrofinansowej.

W 2026 r. na wsparcie przemysłu obronnego Ukrainy ma zostać przeznaczone łącznie 28,3 mld euro. KE oczekuje, że alokacja funduszy na 2026 r. zostanie sfinalizowana do września, a wypłaty będą realizowane do końca roku.

Państwa UE zatwierdziły w kwietniu pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Pakiet obejmuje 60 mld euro na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy i jej przemysłu obronnego oraz 30 mld euro wsparcia budżetowego, które ma pomóc w utrzymaniu funkcjonowania państwa, usług publicznych i odporności gospodarczej.

Ukraina ma je spłacić, gdy otrzyma zasądzone reparacje wojenne od Rosji, a gwarantem, że tak się stanie, są zamrożone w UE rosyjskie aktywa.

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Źródło: PAP, XYZ