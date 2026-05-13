Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 21:27

Kevin Warsh nowym szefem Fed. Senat USA przegłosował jego nominację

Senat USA przegłosował nominację Kevina Warsha na przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Wyznaczył go prezydent USA Donald Trump. Na stanowisku zastąpi Jeroma Powella.

Po tym, jak we wtorek amerykański senat przyjął Kevina Warsha do Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej na 14-letnią kadencję, w środę powołał go na stanowisko przewodniczącego rady. Za głosowało 54 senatorów – w tym jeden Demokrata – a 45 było przeciwko.

Kadencja szefa Fed trwa cztery lata. 56-letni Kevin Warsh zastąpi w tej roli Jeroma Powella, który sprawował urząd przez dwie czteroletnie kadencje. Choć był nominatem Donalda Trumpa, w ostatnich miesiącach wypadł z łask, bo jego decyzje nie spełniały oczekiwań amerykańskiego prezydenta, który żądał obniżenia stóp procentowych.

Kadencja Jeroma Powella na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej kończy się w piątek, 15 maja. Planuje on jednak zostać – wbrew tradycji – w Radzie Gubernatorów „w odpowiedzi na prawne ataki na Fed, które zagrażają jej możliwości prowadzenia polityki monetarnej”.

Kevin Warsh zapowiedział już „zmianę reżimu” w Fed i zacieśnienie współpracy z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział, że będzie dążył do obniżek stóp procentowych mimo wzrostu inflacji wywołanego rosnącymi cenami ropy.

Teraz Donald Trump ma podpisać dokumenty potwierdzające nominację. Wtedy Kevin Warsh będzie mógł zostać zaprzysiężonym na nowego szefa Fed.

Źródło: PAP, Reuters, XYZ

Kevin Warsh. Kim jest następca Jerome’a Powella?
Kevin Warsh
Senat USA zatwierdził nominację Kevina Warsha na nowego szefa Rezerwy Federalnej.
Fot. Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Były menedżer PKO Leasing współtworzy nowy rynek. WeSub rusza w Europę z elektroniką w subskrypcji
W korporacjach pracował dłużej, niż zamierzał. By zrealizować swój projekt życia, Mariusz Szałagan musiał zostać przedsiębiorcą. Na rynku liczonym w miliardach złotych jego WeSub już zarabia i po…
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Brzoska kontra Kuśmierz. Prezesi InPostu i Allegro w dyskusji o przyszłości e-commerce
Rafał Brzoska i Marcin Kuśmierz spotkali się na sali głównej konferencji Impact. Cel? Dyskusja o przysłości e-commerce przyszłości. „Pachnie mi fuzją” – stwierdził na zakończenie prowadzący debatę…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Mieszane nastroje na GPW. Podsumowanie notowań 13 maja 2026 r.
W środę na GPW panowały mieszane nastroje – WIG20 zmierzał do odnotowania nieznacznego wzrostu, gdy zniżkowały indeksy grupujące mniejsze spółki. Wspierał go przede wszystkim kurs KGHM, który rosnął…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Powrót egipskich ciemności! Czy w Egipcie nadal warto inwestować?
28 marca władze Egiptu wprowadziły dekret nakazujący wyłączenie prądu w stolicy w przestrzeniach publicznych w godzinach nocnych. Nocny ruch na ulicach Kairu zamarł, a gospodarce kraju grozi powrót…
12.05.2026