Kevin Warsh nowym szefem Fed. Senat USA przegłosował jego nominację

Senat USA przegłosował nominację Kevina Warsha na przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Wyznaczył go prezydent USA Donald Trump. Na stanowisku zastąpi Jeroma Powella.

Po tym, jak we wtorek amerykański senat przyjął Kevina Warsha do Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej na 14-letnią kadencję, w środę powołał go na stanowisko przewodniczącego rady. Za głosowało 54 senatorów – w tym jeden Demokrata – a 45 było przeciwko.

Kadencja szefa Fed trwa cztery lata. 56-letni Kevin Warsh zastąpi w tej roli Jeroma Powella, który sprawował urząd przez dwie czteroletnie kadencje. Choć był nominatem Donalda Trumpa, w ostatnich miesiącach wypadł z łask, bo jego decyzje nie spełniały oczekiwań amerykańskiego prezydenta, który żądał obniżenia stóp procentowych.

Kadencja Jeroma Powella na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej kończy się w piątek, 15 maja. Planuje on jednak zostać – wbrew tradycji – w Radzie Gubernatorów „w odpowiedzi na prawne ataki na Fed, które zagrażają jej możliwości prowadzenia polityki monetarnej”.

Kevin Warsh zapowiedział już „zmianę reżimu” w Fed i zacieśnienie współpracy z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział, że będzie dążył do obniżek stóp procentowych mimo wzrostu inflacji wywołanego rosnącymi cenami ropy.

Teraz Donald Trump ma podpisać dokumenty potwierdzające nominację. Wtedy Kevin Warsh będzie mógł zostać zaprzysiężonym na nowego szefa Fed.

