KGHM podnosi wynagrodzenia o 6,8 proc. od stycznia

KGHM Polska Miedź oraz organizacje związkowe uzgodniły warunki płacowe w spółce. Pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o 6,8 proc. od 1 stycznia 2026 roku – poinformowano w środę w oficjalnym komunikacie firmy.

Dodatkowo, od kwietnia 2026 roku rozpoczną się przeszeregowania w oddziałach KGHM, które obejmą około 20 proc. pracowników. Szczegółowe zasady przeszeregowań mają zostać ustalone indywidualnie między pracodawcami a zakładowymi organizacjami związkowymi.

Spółka zapowiedziała, że na podstawie wyników produkcyjnych i finansowych za I półrocze 2026 roku strony dokonają analizy kształtowania płac. Celem jest osiągnięcie co najmniej 7-procentowego wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce w 2026 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Negocjacje płacowe w KGHM regulowane są corocznie przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Prezes KGHM, Remigiusz Paszkiewicz, podkreślił, że wypracowane porozumienie to kompromis między oczekiwaniami pracowników a potrzebą zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej spółki. Podziękował również stronie społecznej za konstruktywne podejście do negocjacji i podkreślił znaczenie merytorycznego dialogu dla przyszłości firmy.

Grupa KGHM Polska Miedź należy do dziesiątki największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada kopalnie i huty w Polsce oraz aktywa w USA, Chile i Kanadzie. Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa, posiadający 31,79 proc. akcji.

Źródło: PAP