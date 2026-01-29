KO chce zakazać patostreamingu. Nowelizacja Kodeksu karnego trafiła do Sejmu

KO chce wprowadzić kary za patostreaming i nielegalną promocję hazardu przez influencerów. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego trafił już do Sejmu.

– Obecnie są trudności z blokowaniem takich treści, zgłaszaniem ich do platform cyfrowych, dlatego musimy mieć jasną ścieżkę karania osób, które takie patostreamy produkują. Osób, które znęcają się nad innymi ludźmi, wykorzystują seksualnie czy dręczą zwierzęta podczas patostreamów – wyjaśniła wiceprzewodnicząca KO, szefowa sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży Monika Rosa.

Projekt nowelizacji dodaje zakaz rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego, a także rozpowszechniania treści przedstawiających jako autentyczne pozorowane popełnienie czynu zabronionego. Będzie za to groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W projekcie wymieniono czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat jako umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy; znęcanie się nad zwierzętami i głowonogami lub zabicie ich; naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby. Autorzy projektu zaproponowali jednak wyłączenie spod kary niektórych czynów, o ile będą miały związek z działalnością artystyczną lub naukową.

Od 3 miesięcy do 5 lat będzie też grozić za nielegalną promocję hazardu przez influencerów.

– Jest to w Polsce nielegalne. Te osoby udają, że wygrały w jakichś superloteriach, że można wygrać pieniądze w kasynach online, które nie powinny funkcjonować w Polsce, bo jest monopol państwa na gry hazardowe. (…) Oszukują w ten sposób młode osoby, zachęcając je do ryzykownych zachowań, co później przeradza się w nałóg – dodała Rosa.

KO powołuje się na raport „Internet Dzieci” z 2025 r., opracowany przez Państwową Komisję ds. przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu małoletnich poniżej 15. roku życia oraz Fundację „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”.

Wynika z niego, że 1,4 mln dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych, a od 13. roku życia niemal wszystkie. Badania wykazują, że co czwarty nastolatek ogląda patostreamy, o czym wie jedynie 12,9 proc. rodziców.