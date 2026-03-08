Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
08.03.2026 11:07

Koalicja Obywatelska wybiera władze. Donald Tusk jedynym kandydatem na szefa partii

W niedzielę o godz. 10 rozpoczęły się powszechne wybory władz w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie ugrupowania wybierają liderów struktur powiatowych, regionalnych oraz przewodniczącego partii, a jedynym kandydatem na to stanowisko jest premier Donald Tusk.

Głosowanie odbywa się w niedzielę między godz. 10 a 18 w biurach powiatowych i regionalnych partii, gdzie ustawiono urny wyborcze. Wyjątkiem jest Wielkopolska, gdzie głosowanie potrwa do godz. 19, ponieważ – jak wyjaśniła krajowa komisarz wyborcza KO i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela – lokalne struktury zgłosiły dużą liczbę uprawnionych do udziału w wyborach.

Członkowie ugrupowania wybierają szefów powiatów, liderów regionów oraz przewodniczącego partii. Każdy poziom wyborów ma odrębne karty do głosowania w różnych kolorach. Po zakończeniu głosowania komisje sporządzą protokoły, które będą następnie zliczane centralnie. Według zapowiedzi Niedzieli wyniki mogą być znane w nocy z niedzieli na poniedziałek, a ich oficjalne ogłoszenie ma nastąpić podczas konferencji prasowej w poniedziałek rano.

Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, która powstała w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej – ugrupowań współtworzących wcześniej klub parlamentarny KO. W partii podkreślają, że wybory mają charakter powszechny i obejmują wszystkie szczeble struktur.

W większości regionów dotychczasowi liderzy startują bez konkurencji. Na Mazowszu kandyduje szef KPRM Jan Grabiec, w Małopolsce – prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, a na Pomorzu marszałek województwa Mieczysław Struk. Bez rywali startują także m.in. senator Tomasz Lenz w kujawsko-pomorskim, wiceszef MON Cezary Tomczyk w łódzkim, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz europoseł Jacek Protas w warmińsko-mazurskim.

W kilku regionach dojdzie jednak do rywalizacji. W województwie lubuskim o funkcję przewodniczącego walczą Waldemar Sługocki i wojewoda Marek Cebula, a na Dolnym Śląsku obecny lider Michał Jaros zmierzy się z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. W czterech województwach – podkarpackim, wielkopolskim, lubelskim i opolskim – dotychczasowi szefowie regionów nie ubiegają się o kolejną kadencję, co oznacza bezpośrednie starcia nowych kandydatów.

Źródło: PAP

Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, która powstała w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Jedynym kandydatem na przewodniczącego partii jest premier Donald Tusk. Fot. PAP/Radek Pietruszka
