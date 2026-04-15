Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
15.04.2026 11:44

Koalicja rządząca chce postawić Ziobrę przed TS. "Łącznie 51 zarzutów"

– Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15 października – poinformował szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Jak wskazał, dokumenty złożone w kancelarii Sejmu liczą ponad 250 stron, zawierają 117 dowodów i formułują 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości, z czego 25 dotyczy deliktów konstytucyjnych.

Przekazał, że przedstawicielem wnioskodawców został sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak. W ocenie Konwińskiego, Urbaniak jest „jednym z bardziej zorientowanych posłów w sejmie, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro”. – Wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – dodał.

Odpowiedni wniosek został podpisany przez posłów z klubów koalicji rządzącej, czyli KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum. Aby procedura pociągnięcia posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu ruszyła, wymagane jest złożenie wstępnego wniosku przez co najmniej 115 posłów. Następnie marszałek Sejmu kieruje go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie.

Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W lutym br. prokuratura wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości z czasów PiS. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystania swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Polityk nie usłyszał jeszcze zarzutów, ponieważ od listopada 2025 r. przebywa on na Węgrzech, gdzie w grudniu otrzymał status azylanta politycznego. Taka ochrona może zostać cofnięta przez nowy rząd w tym kraju, o czym mówił kandydat na premiera Węgier Peter Magyar.

Źródło: XYZ/PAP

Koalicja rządząca złożyła do Sejmu wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Fot. PAP/Art Service
