Koalicja rządząca chce uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie w piątek

Kluby koalicji rządzącej opowiedziały się w czwartek w Sejmie za projektem uchwały w sprawie „działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny (TK) wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Projekt ma związek z planowanym wyborem przez Sejm sędziów TK.

Projekt ponownie został skierowany do sejmowej komisji. Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w piątek. Na ten sam dzień zaplanowano głosowanie w sprawie wyboru sześciu sędziów TK.

Projekt uchwały wniosła grupa ponad 30 posłów z wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej: KO, Lewicy, PSL-TD, Centrum i Polski 2050.

Zgodnie z projektem Sejm ma „uznać za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego TK w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów TK na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu”.

Klub parlamentarny PiS tymczasem chce wstrzymać wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie złożył w Trybunale poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Posłowie PiS zaskarżyli przepisy dotyczące wyboru sędziów Trybunału przez Sejm. Trybunał ma zająć się tym wnioskiem 17 marca.

Sejm dyskutował nad sprawozdaniem komisji w sprawie uchwały o TK

W czwartek Sejm dyskutował nad sprawozdaniem komisji sprawiedliwości i praw człowieka o poselskim projekcie uchwały ws. TK. Komisja poparła projekt uchwały.

W ostatnich latach narastało wiele sporów prawnych, politycznych i instytucjonalnych wokół TK, których skutki odczuwają obywatele – wskazał podczas debaty w Sejmie poseł-sprawozdawca komisji Patryk Jaskulski (KO).

– Uchwała, nad którą pracowała komisja, jest próbą nazwania problemu i wskazania drogi jego rozwiązania – powiedział Jaskulski.

Michał Pyrzyk (PSL) przypomniał z kolei orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z grudnia 2025 r., w którym wskazano, że polski TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu.

Z kolei Marcin Warchoł (PiS) złożył wniosek o odrzucenie projektu. W związku z wnioskiem PiS, wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska skierowała projekt ponownie do komisji. Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w piątek.

Sejm ma zająć się wyborem sędziów TK

Również na piątek zaplanowano głosowanie w sprawie wyboru sześciu sędziów TK.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, że Prezydium Sejmu zgłosiło sześć nazwisk. Są to:

Krystian Markiewicz – sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości,

– sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Maciej Taborowski – dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN,

– dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Marcin Dziurda – dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

– dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Anna Korwin-Piotrowska – sędzia, obecnie prezeska Sądu Okręgowego w Opolu,

– sędzia, obecnie prezeska Sądu Okręgowego w Opolu, Dariusz Szostek – dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego,

– dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego, adwokatka Magdalena Bentkowska.

Swoich kandydatów zgłosiło też później Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy z nich to prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugim jest adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński.

Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. Jeszcze w 2026 r. kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego (28 czerwca) i Justyna Piskorskiego (18 września). Do tej pory Sejm cztery razy nie wybrał kandydatów, których zgłaszał tylko klub PiS (byli to poseł Marek Ast i profesor nauk prawnych Artur Kotowski).

Źródło: PAP