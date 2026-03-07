Kolejne wzrosty cen ropy. Sekretarz skarbu USA sygnalizuje możliwość osłabienia sankcji na Rosję

Piątek był kolejnym dniem wzrostu cen ropy naftowej na rynkach hurtowych. Ropa Brent podrożała o blisko 9 proc. w ciągu dnia. Wzrost ceny ropy WTI przekroczył 12 proc. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zasygnalizował w piątek w wywiadzie, że Stany Zjednoczone mogą osłabić sankcje wobec Rosji, by obniżyć globalne ceny surowca.

Ropa Brent kosztowała na zamknięciu sesji w piątek 93,04 dolara za baryłkę. Za baryłkę WTI trzeba było zapłacić 90,90 dolara.

Ropa drożeje w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Od soboty 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.

W poniedziałek wieczorem Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zamknięcie cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak. Według ONZ blokada uwięziła ok. 20 tys. marynarzy. Przez cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej oraz statki przewożące LNG (skroplony gaz ziemny).

Bessent mówi o możliwości ograniczenia sankcji na rosyjską ropę

W piątek sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w wywiadzie dla Fox News, że może wkrótce zdjąć kolejną transzę sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej, by obniżyć globalne ceny surowca.

Wcześniej w czwartek jego resort tymczasowo pozwolił na zakup rosyjskiej ropy Indiom. Sankcjami nie będzie objęta sprzedaż ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 5 marca. Dotyczy to tylko ropy rozładowywanej w indyjskich portach kupowanej przez podmioty z Indii. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia.

– Indie spisały się bardzo dobrze. Prosiliśmy ich, aby jesienią przestali kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. I tak zrobili. Zamierzali zastąpić ją ropą amerykańską, ale aby złagodzić tymczasową lukę w dostawach ropy na świecie, pozwoliliśmy im na przyjmowanie rosyjskiej ropy – powiedział Bessent w piątkowej rozmowie z Fox News.

USA twierdzą, że to tymczasowe rozwiązanie „nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu”.

– Możemy znieść sankcje na inną rosyjską ropę. Na wodach znajdują się setki milionów baryłek ropy objętej sankcjami i w istocie, znosząc sankcje, Departament Skarbu może stworzyć podaż. Przyglądamy się temu. Będziemy regularnie ogłaszać środki mające na celu odciążenie rynku – dodał Bessent.

