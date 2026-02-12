Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 17:34

Kolejne zmiany w Grupie Azoty. Tym razem w spółce zależnej

Andrzej Dawidowski, prezes spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, zrezygnował ze stanowiska ze skutkiem na koniec dnia 12 lutego 2026 roku – poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej menedżer został odwołany z funkcji wiceprezesa Grupy Azoty.

Z rady nadzorczej Zakładów Chemicznych Police zrezygnował również Andrzej Skolmowski. Podobnie jak w przypadku prezesa, tak i członek rady nadzorczej odejdzie ze spółki z dniem 12 lutego.

W godzinach popołudniowych rada nadzorcza Grupy Azoty poinformowała o odwołaniu trzech czołowych menedżerów. Ze spółką pożegnali się dotychczasowy prezes Andrzej Skolmowski oraz dwaj wiceprezesi: Andrzej Dawidowski oraz Paweł Bielski.

Tuż po ogłoszeniu tej decyzji głos zabrał największy akcjonariusz spółki, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentujące Skarb Państwa. Resort wskazał, że Grupa Azoty stoi przed kluczowymi negocjacjami z wierzycielami, a od wyników tych rozmów zależy stabilność finansowa producenta z branży chemicznej. Ponadto spółka ma zostać dokapitalizowana z publicznych pieniędzy.

Fabryka polipropylenu Grupy Azoty w Policach
Budowa fabryki polipropylenu w Policach kosztowała ponad 7 mld zł. Fot.: Grupa Azoty
