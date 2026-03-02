Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 12:22

Kolejny etap ekspansji zagranicznej PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski uruchomił przedstawicielstwo zagraniczne w Austrii. To siódma jednostka zagraniczna banku działająca na terytorium Unii Europejskiej. Przez rozwój sieci zagranicznej bank wspiera polskie firmy prowadzące działalność na nowych rynkach i konsekwentnie umacnia swoją pozycję, dążąc do tego, aby być najbardziej rozpoznawalnym i aktywnym polskim bankiem w Europie – informuje spółka.

– Rozwój sieci zagranicznych przedstawicielstw i oddziałów korporacyjnych to odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorstw, które sukcesywnie zwiększają obecność na rynkach zagranicznych. To także realizacja ważnego elementu strategii PKO Banku Polskiego na lata 2025-2027. W perspektywie jej obowiązywania chcemy rozbudować sieć zagraniczną do dwunastu jednostek wspierających naszą działalność na terenie krajów UE – mówi Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Trzecie przedstawicielstwo zagraniczne PKO BP

Jak czytamy w komunikacie, celem przedstawicielstwa w Austrii jest m.in. promowanie oferty PKO Banku Polskiego oraz nawiązywanie wstępnych relacji z potencjalnymi klientami korporacyjnymi. Placówka będzie także prowadziła analizy rynków w zakresie oceny potencjału biznesowego. Jeśli będzie to uzasadnione, PKO Bank Polski rozważy przekształcenie przedstawicielstwa w zagraniczny oddział korporacyjny.

Dyrektorem przedstawicielstwa w Wiedniu jest Hiddo van Voorst tot Voorst.

„Wnosi on do PKO Banku Polskiego ponad trzydziestoletnie doświadczenie zdobyte w globalnych instytucjach finansowych oraz głęboką wiedzę ekspercką dotyczącą rynków austriackiego, niemieckiego, szwajcarskiego oraz krajów Beneluksu" – czytamy.

Przed dołączeniem do PKO Banku Polskiego pracował dla największych międzynarodowych banków w Wiedniu, Londynie i Amsterdamie.

Jak informuje PKO BP, równolegle z procesem, który doprowadził do otwarcia w ostatnim czasie trzech przedstawicielstw zagranicznych, trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych czterech zagranicznych oddziałów korporacyjnych. Zgodnie z założeniami mają one rozpocząć działalność przed końcem 2027 r.

Szeroka oferta i systematyczny rozwój

Pierwszy oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego rozpoczął działalność w grudniu 2015 r. w Niemczech. Od tamtej pory bank systematycznie rozbudowuje sieć zagraniczną. W kolejnych latach otworzył oddziały korporacyjne w Czechach (2017 r.) i na Słowacji (2021 r.). W ubiegłym roku, po uruchomieniu najpierw oddziału w Rumunii, a następnie przedstawicielstw w Szwecji i na Litwie, podwoił liczbę rynków, na których prowadzi działalność. Grupa kapitałowa banku jest również obecna w Ukrainie, gdzie działa KredoBank – ważny systemowo bank z centralą we Lwowie i rozwiniętą siecią placówek w całym kraju.

PKO Bank Polski stawia także na rozwój bankowości korespondenckiej i obsługi rozliczeń międzynarodowych. Obecnie rozlicza transakcje z ponad 1300 instytucjami w 23 walutach i prowadzi 240 rachunków dla banków z Europy, Ameryki, Azji, Australii i Afryki, co stanowi 50 proc. rynku międzybankowego w Polsce.

Hiddo van Voorst tot Voorst i Marek Radzikowski
Od lewej dyrektor przedstawicielstwa PKO BP w Wiedniu Hiddo van Voorst tot Voorst i Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. Fot. mat. pras. PKO BP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Mój Ramadan. Pościłem jak muzułmanie
Trwa Ramadan. To okazja, by podzielić się z czytelnikami moimi doświadczeniami z postu, który podjąłem rok temu. Zgaga i wzdęcia na początku to nic w porównaniu z późniejszym ostrym zapaleniem wątroby i żołądka. Z postu leczę się do dziś.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026