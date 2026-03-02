Kolejny etap ekspansji zagranicznej PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski uruchomił przedstawicielstwo zagraniczne w Austrii. To siódma jednostka zagraniczna banku działająca na terytorium Unii Europejskiej. Przez rozwój sieci zagranicznej bank wspiera polskie firmy prowadzące działalność na nowych rynkach i konsekwentnie umacnia swoją pozycję, dążąc do tego, aby być najbardziej rozpoznawalnym i aktywnym polskim bankiem w Europie – informuje spółka.

– Rozwój sieci zagranicznych przedstawicielstw i oddziałów korporacyjnych to odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorstw, które sukcesywnie zwiększają obecność na rynkach zagranicznych. To także realizacja ważnego elementu strategii PKO Banku Polskiego na lata 2025-2027. W perspektywie jej obowiązywania chcemy rozbudować sieć zagraniczną do dwunastu jednostek wspierających naszą działalność na terenie krajów UE – mówi Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Trzecie przedstawicielstwo zagraniczne PKO BP

Jak czytamy w komunikacie, celem przedstawicielstwa w Austrii jest m.in. promowanie oferty PKO Banku Polskiego oraz nawiązywanie wstępnych relacji z potencjalnymi klientami korporacyjnymi. Placówka będzie także prowadziła analizy rynków w zakresie oceny potencjału biznesowego. Jeśli będzie to uzasadnione, PKO Bank Polski rozważy przekształcenie przedstawicielstwa w zagraniczny oddział korporacyjny.

Dyrektorem przedstawicielstwa w Wiedniu jest Hiddo van Voorst tot Voorst.

„Wnosi on do PKO Banku Polskiego ponad trzydziestoletnie doświadczenie zdobyte w globalnych instytucjach finansowych oraz głęboką wiedzę ekspercką dotyczącą rynków austriackiego, niemieckiego, szwajcarskiego oraz krajów Beneluksu" – czytamy.

Przed dołączeniem do PKO Banku Polskiego pracował dla największych międzynarodowych banków w Wiedniu, Londynie i Amsterdamie.

Jak informuje PKO BP, równolegle z procesem, który doprowadził do otwarcia w ostatnim czasie trzech przedstawicielstw zagranicznych, trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych czterech zagranicznych oddziałów korporacyjnych. Zgodnie z założeniami mają one rozpocząć działalność przed końcem 2027 r.

Szeroka oferta i systematyczny rozwój

Pierwszy oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego rozpoczął działalność w grudniu 2015 r. w Niemczech. Od tamtej pory bank systematycznie rozbudowuje sieć zagraniczną. W kolejnych latach otworzył oddziały korporacyjne w Czechach (2017 r.) i na Słowacji (2021 r.). W ubiegłym roku, po uruchomieniu najpierw oddziału w Rumunii, a następnie przedstawicielstw w Szwecji i na Litwie, podwoił liczbę rynków, na których prowadzi działalność. Grupa kapitałowa banku jest również obecna w Ukrainie, gdzie działa KredoBank – ważny systemowo bank z centralą we Lwowie i rozwiniętą siecią placówek w całym kraju.

PKO Bank Polski stawia także na rozwój bankowości korespondenckiej i obsługi rozliczeń międzynarodowych. Obecnie rozlicza transakcje z ponad 1300 instytucjami w 23 walutach i prowadzi 240 rachunków dla banków z Europy, Ameryki, Azji, Australii i Afryki, co stanowi 50 proc. rynku międzybankowego w Polsce.