Kolejny krok w budowie Baltica 2

Na dnie Bałtyku przygotowano pierwsze 150 km tras dla kabli morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Prace obejmują korytarze łączące turbiny z morskimi stacjami elektroenergetycznymi i są kluczowym etapem przed instalacją infrastruktury.

Na dnie Bałtyku zakończono przygotowanie 150 km tras kabli wewnętrznych, które połączą turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 z morskimi stacjami elektroenergetycznymi. To pierwszy etap przygotowań dna morskiego pod instalację całej infrastruktury kablowej, poinformowały spółki PGE Baltica i Orsted.

Prace rozpoczęto od badań geotechnicznych wzdłuż planowanych tras kabli. Następnie sprawdzono teren pod kątem niewybuchów i niewypałów, które mogłyby uniemożliwić dalsze działania. Na sprawdzanych odcinkach nie stwierdzono obecności tego typu obiektów.

Kolejnym etapem było usuwanie dużych głazów o rozmiarach do 2 m. Specjalistyczna jednostka BOKA Falcon wykorzystała do tego pług T-Rex, oczyszczając korytarze kablowe i przygotowując je do wykonania wykopów pod przewody.

Wykopy pod kable rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku przy użyciu pługu Megalodon. Dno morskie przygotowano tak, aby przewody mogły zostać prawidłowo ułożone i zabezpieczone. Zakończony etap objął trasy dla kabli wewnętrznych, a następna faza prac będzie dotyczyć 260 km tras kabli eksportowych prowadzących energię na ląd.

Ulrik Lange, wiceprezydent i dyrektor zarządzający projektem Baltica 2 w Orsted, podkreślił, że zakończenie prac na trasach kabli wewnętrznych stanowi kluczowy kamień milowy przygotowań dna morskiego. Dodał, że jakość wykopów i przygotowania korytarzy wpływa na bezpieczeństwo instalacji oraz ochronę kabli po ich ułożeniu.

Prezes PGE Baltica, Bartosz Fedurek, zaznaczył, że prace przygotowujące dno do montażu fundamentów i układania kabli są mocno zaawansowane. Po zakończeniu przygotowania korytarzy wykonawcy przejdą do układania kabli wyprowadzających moc, które zostaną połączone z lądową infrastrukturą w gminie Choczewo, a następnie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Baltica 2, planowana do uruchomienia w 2027 r., będzie największą morską farmą wiatrową na polskich wodach Bałtyku. Jej moc wyniesie ok. 1,5 GW, co pozwoli zasilić około 2,5 mln gospodarstw domowych w Polsce zieloną energią.

Źródło: PAP