Kolejny ruch Krzysztofa Krawczyka. Zainwestował w filipiński neobank

Po wejściu do G2A Krzysztof Krawczyk postanowił dokonać kolejnej inwestycji – w filipiński neobank Tonik. Został też członkiem zarządu spółki. A wszystko jest efektem starej znajomości.

„Krzysztof Krawczyk dołączył do zarządu Tonik. I zainwestował” – ogłosił Greg Krasnov, założyciel filipińskiego neobanku.

Jak wytłumaczył, wejście polskiego inwestora to efekt starej znajomości. Obaj poznali się 25 lat temu, gdy pracowali w Innova Capital w Warszawie.

Od tego czasu Greg Krasnov przewodził ukraińskiemu bankowi Platinum, założył fintech Forum, a wreszcie stworzył Tonik. Z kolei Krzysztof Krawczyk po odejściu z Innova Capital w 2015 r. stanął na czele funduszu CVC Capital Partners w Polsce. Przez te lata stał się jedną z legend polskiego świata inwestycji. Z CVC odszedł dopiero w marcu 2026 r. Wkrótce potem zainwestował w grupę G2A, zostając też przewodniczącym rady doradczej.

„Gdy ponownie się połączyliśmy w zeszłym roku, Krzysztof powiedział, że jego kolejny etap dotyczy budowania wyjątkowych rzeczy z ludźmi, z którymi lubi pracować. Globalny wpływ, długi horyzont. To właśnie etap, w którym znajduje się Tonik” – zapewnia Greg Krasnov.

Filipiński Tonik ma ponad 2 mln klientów. Został założony w 2020 r. jako pierwszy w pełni cyfrowy bank – neobank – w Południowo-Wschodniej Azji.

„Tonik jest wart czekania — to bank cyfrowy, który nie tylko jest rentowny, ale też rozwiązuje realny problem: tworzy prawdziwą bankowość dla ludzi pominiętych przez stary system. To zaszczyt móc zainwestować i dołączyć do zarządu. Niektóre firmy się współtworzy, a nie tylko finansuje. To jest jedna z nich” – zapewnia Krzysztof Krawczyk.