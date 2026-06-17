Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.06.2026
NEWSROOM XYZ
17.06.2026 11:55

Kolekcja założyciela Tar Heel Capital trafi na aukcję. Na polskim rynku sztuki rośnie nowy trend

Aukcje całych kolekcji sztuki, zamiast pojedynczych dzieł, zyskują w Polsce rosnącą popularność. Pierwszym wydarzeniem tego typu w tym roku w DESA Unicum będzie aukcja kolekcji Grzegorza Bielowickiego.

Grzegorz Bielowicki to twórca funduszu Tar Heel Capital. Aukcja jego kolekcji obejmuje 54 prace. Oferta aukcyjna z jego kolekcji zaczyna się od 2–3 tys. zł za pracę Pawła Sobczaka, a kończy na 500–800 tys. zł za obraz „Hot Boreal” Juliana Stańczaka.

W skład kolekcji wchodzą także między innymi prace Stefana Gierowskiego, Jerzego Nowosielskiego i Edwarda Dwurnika, a także dzieła młodszych twórców, takich jak Patrycja Piętka, Lia Kimura, Jerzy Baranowski czy Patryk Paliwoda.

Jak podaje DESA Unicum, Grzegorz Bielowicki zapowiada, że w przyszłości planuje otwarcie parku rzeźby plenerowej na Mazurach. Prace nad tym projektem już trwają. Aukcja ma w związku z tym stanowić kolejny etap rozwoju jego kolekcji, prowadzący do jej transformacji.

Aukcje całych kolekcji od lat popularne na Zachodzie

Na zachodnich rynkach sztuki sprzedaże prywatnych kolekcji od lat są stałym elementem kalendarza największych domów aukcyjnych – wskazuje DESA Unicum. W 2022 r. Christie’s sprzedało kolekcję Paula G. Allena za 1,62 mld dolarów, ustanawiając najwyższy wynik w historii aukcji prywatnej kolekcji. W podobnym okresie Sotheby’s przeprowadziło sprzedaż Macklowe Collection, która osiągnęła 922,2 mln dolarów. Rok później kolekcja Emily Fisher Landau w Sotheby’s przyniosła 424,7 mln dolarów. Z kolei licytacja obiektów z kolekcji S.I. Newhouse’a w Christie’s przekroczyła łącznie 1 mld dolarów.

W Polsce ten format dopiero zyskuje wyraźniejszą pozycję. Ale dane pokazują, że rynek jest coraz bardziej gotowy na takie licytacje – wskazują specjaliści największego domu aukcyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2025 r. aukcje kolekcji zorganizowane przez DESA Unicum wygenerowały łącznie 28,5 mln zł obrotu. Trzy z pięciu zeszłorocznych aukcji kolekcji przekroczyły próg 6 mln zł obrotu. Największy był ten wygenerowany podczas licytacji „Mój Paryż" ze zbiorów Wojciecha Fibaka. Wyniósł on 12,27 mln zł.

– Zeszłoroczne wyniki aukcji kolekcji są dla nas i dla kolekcjonerów ważnym sygnałem. Fakt, że trzy z pięciu ubiegłorocznych projektów przekroczyły poziom 6 mln zł obrotu, pokazuje, że polski rynek osiągnął etap, na którym możliwe jest nie tylko sprzedawanie pojedynczych obiektów, ale także budowanie większych projektów aukcyjnych wokół prywatnych zbiorów – mówi Agata Szkup, prezeska zarządu DESA Unicum.

Jak wskazuje prezeska domu aukcyjnego, wzrost znaczenia tego trendu ma znaczenie dla wszystkich uczestników rynku sztuki.

– Dla domu aukcyjnego oznacza to bardziej złożony model działania: od selekcji i wyceny prac, przez opracowanie proweniencji, po stworzenie narracji, która pozwala pokazać kolekcję jako efekt przemyślanych decyzji. Dla kolekcjonerów jest to z kolei dowód, że sprzedaż części zbioru może być profesjonalnie zaplanowanym etapem zarządzania kolekcją, a nie jedynie jednorazową decyzją transakcyjną – komentuje Agata Szkup.

Grzegorz Bielowicki na tle części swojej kolekcji obrazów
Kolekcja sztuki Grzegorza Bielowickiego trafi na aukcję w DESA Unicum. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Które humanoidy górą? Japonia kusi technologią, Chiny masowością
Czy w robotyce humanoidalnej powtarza się właśnie scenariusz z rynku smartfonów i aut elektrycznych? Japończycy dopieszczają technologię do perfekcji, podczas gdy Chiny zalewają rynek tanimi…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fala inwestycji napędzi rynek ubezpieczeń dla firm. Gdzie tkwi największy potencjał?
Miliardy złotych z KPO i SAFE zasilają już polską gospodarkę, ale wraz z nowymi kontraktami firmy są coraz bardziej narażone na ryzyko. Tym bardziej że przybywa cyberataków i ekstremalnych zjawisk…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nadzieja PiS w drugim progu podatkowym. Czy to polityczny i ekonomiczny gamechanger?
Liczba Polaków przekraczających drugi próg podatkowy ponownie bije rekord. To już ok. 2,4 mln osób. PiS chce zatrzymać tendencję wzrostową i podwyższyć próg. Choć przy obecnej sytuacji budżetowej to…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Lumina Metals inwestuje w wydobycie miedzi ze złóż w Polsce. Premier Tusk: możemy stać się „dominatorem"
Kanadyjska spółka Lumina Metals zadebiutowała we wtorek na warszawskiej giełdzie. Firma chce wydobywać miedź i srebro w lubuskim. Dzięki tej inwestycji Polska może stać się „jednym z dominatorów na…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
10 wykresów o mundialu. Co decyduje o sukcesie państw?
22 turnieje, ale tylko ośmiu zwycięzców. Mundial to jeden z najbardziej nieproporcjonalnych turniejów sportowych na świecie. Sprawdzamy, co decyduje o sukcesie na mistrzostwach świata: piłkarski…
16.06.2026