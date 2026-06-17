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17.06.2026 19:05

Komisarz rolnictwa: co najmniej 33,6 mld euro dla polskich rolników z nowego budżetu

Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu UE na lata 2028-2034, co oznacza wzrost w stosunku do obecnej wspólnej polityki rolnej dla Polski – powiedział PAP komisarz rolnictwa Christophe Hansen. Jak podkreślił, Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej.

– Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość – podkreślił komisarz rolnictwa.

Jak powiedział, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Jak poinformował Christophe Hansen, 11 państw otrzyma z kolei mniej pieniędzy na rolnictwo niż w obecnej „siedmiolatce”. Różnica w poziomach dopłat dla rolników między krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu wejścia tych ostatnich do Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników nie bezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

Odnosząc się do postulowanych m.in. przez Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką, jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły.

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Źródło: PAP

flagi Polski i UE
Zdjęcie przedstawia flagi Polski i UE. Fot. NurPhoto/Getty Images
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