Komisja Europejska chce zniesienia zasady jednomyślności w polityce zagranicznej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Unia powinna wykorzystać impet wynikający z wygrania proeuropejskiej opozycji na Węgrzech. Wskazała, że chce znieść zasadę jednomyślności w polityce zagranicznej Wspólnoty.

– Węgry wracają na europejską ścieżkę. Myślę jednak, że powinniśmy również przyjrzeć się wnioskom wyciągniętym w Unii Europejskiej – powiedziała w poniedziałek szefowa KE.

– Uważam na przykład, że przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej to ważny sposób na uniknięcie blokad systemowych, które widzieliśmy w przeszłości. Naprawdę powinniśmy wykorzystać ten impet, żeby ruszyć naprzód w tym temacie – wyjaśniła.

Po przeliczeniu niemal 99 proc. kart wyborczych oddanych w trakcie niedzielnych wyborów na Węgrzech opozycyjna TISZA może liczyć na 53,1 proc. głosów i 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Daje jej to większość konstytucyjną.

Tymczasem Fidesz pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 38,4 proc. głosów i 55 mandatów. Z kolei skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny ma 5,8 proc. poparcia, co na tą chwilę daje mu 6 miejsc w parlamencie.

