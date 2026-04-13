13.04.2026

Komisja Europejska chce zniesienia zasady jednomyślności w polityce zagranicznej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Unia powinna wykorzystać impet wynikający z wygrania proeuropejskiej opozycji na Węgrzech. Wskazała, że chce znieść zasadę jednomyślności w polityce zagranicznej Wspólnoty.

– Węgry wracają na europejską ścieżkę. Myślę jednak, że powinniśmy również przyjrzeć się wnioskom wyciągniętym w Unii Europejskiej – powiedziała w poniedziałek szefowa KE.

– Uważam na przykład, że przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej to ważny sposób na uniknięcie blokad systemowych, które widzieliśmy w przeszłości. Naprawdę powinniśmy wykorzystać ten impet, żeby ruszyć naprzód w tym temacie – wyjaśniła.

Po przeliczeniu niemal 99 proc. kart wyborczych oddanych w trakcie niedzielnych wyborów na Węgrzech opozycyjna TISZA może liczyć na 53,1 proc. głosów i 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Daje jej to większość konstytucyjną.

Tymczasem Fidesz pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 38,4 proc. głosów i 55 mandatów. Z kolei skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny ma 5,8 proc. poparcia, co na tą chwilę daje mu 6 miejsc w parlamencie.

Źródło: PAP, XYZ

Koniec Orbánistanu. Peter Magyar nowym premierem Węgier
Ursula von der Leyen chce zniesienia zasady jednomyślności w polityce zagranicznej.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?
Są przedmioty, które przekraczają granicę luksusu i wchodzą w sferę mitu. Jest nim butelka Romanée-Conti 1945 – wina, które nie tylko zachwyca smakoszy, ale dziś funkcjonuje jak dzieło sztuki czy…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szef Siemens Polska: local content to dobry kierunek dla polskiego przemysłu
– Chiny rozwijają się szybko, ale Europa nie jest na przegranej pozycji. Kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju rodzimych technologii – wskazuje Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. W Unii…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026