Komisja nadzwyczajna rozpatrzyła projekt ustawy dot. statusu osoby najbliższej w związku

Komisja nadzwyczajna w poniedziałek rozpatrzyła projekt ustawy dot. statusu osoby najbliższej w związku, wprowadzając do niej szereg poprawek - głównie doprecyzowujących. W kolejnym kroku parlamentarzyści zajmą się projektem ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej w związku.

Poniedziałkowe posiedzenie Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu rozpoczęła od rozpatrzenia wniosku o odrzucenie projektu w całości. Projekt został złożony przez wiceprzewodniczącego komisji Michała Wawera (Konfederacja) podczas posiedzenia w pierwszej połowie marca.

Za przyjęciem wniosku głosowały dwie osoby, przeciw było osiem. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec odrzucenia wniosku komisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy.

Zastrzeżenia i propozycje zgłaszane przez członków komisji i przedstawicieli strony społecznej dotyczyły m.in. kwestii zmiany nazewnictwa umowy o wspólnym pożyciu na proponowane wcześniej „związki partnerskie”, gromadzenia danych dot. wykształcenia stron umowy i przekazywania ich do Głównego Urzędu Statystycznego czy sposobu, w jaki proponowane zmiany w prawie realizują wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przyjęte przez komisję poprawki w zdecydowanej większości mają charakter doprecyzowujący. Te, które zmieniają zaproponowane w projekcie rozwiązania w sposób zdecydowany, mają zostać podjęte podczas drugiego czytania w Sejmie.

Podczas posiedzenia sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula podkreśliła, że procedowane przepisy w niektórych przypadkach czerpią z Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, wzorując się na instytucji małżeństwa, a w innych odnoszą się do rozwiązań dotyczących umów cywilnoprawnych. A procedowanie przepisów to jest ogromne wyzwanie.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Źródło: PAP