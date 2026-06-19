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19.06.2026 19:46

Komitet Stabilności Finansowej: ryzyko geopolityczne najistotniejszym słabym punktem

Obecnie najistotniejszym słabym punktem w polskim systemie finansowym pozostaje ryzyko geopolityczne, a kolejne miejsca zajęły ryzyka związane ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego, z portfelem kredytów walutowych oraz podważaniem WIBOR – podano w komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej ds. nadzoru makroostrożnościowego.

„Członkowie Komitetu omówili źródła ryzyka w polskim systemie finansowym oraz jego otoczeniu. W związku z obniżeniem oceny natężenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych oraz ryzyka podważania WIBOR wskaźnik syntetycznej oceny ryzyka systemowego obniżył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. W ocenie Komitetu wzrosło natomiast ryzyko związane z sankcją kredytu darmowego” – napisano.

„Zmiana percepcji ryzyka miała także wpływ na hierarchię słabych punktów. Obecnie najistotniejszym słabym punktem w polskim systemie finansowym pozostaje ryzyko geopolityczne, a kolejne miejsca zajęły: ryzyko związane ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego, ryzyko związane z portfelem kredytów walutowych oraz podważanie WIBOR” – dodano.

W ocenie Komitetu w ramach prac zmierzających do implementacji dyrektywy CCD II należy podjąć próbę racjonalizacji cywilnoprawnych sankcji w regulacji dotyczącej kredytu konsumenckiego, zapewniając minimalne podejście do implementacji prawa europejskiego.

W tym kontekście Komitet zwraca uwagę na swoje oceny przedstawione w stanowisku z 21 marca 2025 r., w którym wskazano m.in. na kwestię nadużywania uprawnienia wynikającego z sankcji kredytu darmowego oraz jej instrumentalnego wykorzystywania przez wyspecjalizowane podmioty, często z pominięciem najlepszego interesu konsumenta.

„Takie działania godzą w faktyczne dobro konsumentów, osłabiają zaufanie do sektora bankowego, a także prowadzą do zachwiania warunków prawnych i ekonomicznych prowadzenia działalności na rynku finansowym w długim okresie” – ocenia KSF-M.

Wzrasta popyt na nieruchomości, ale nie widać ryzyka zakłóceń podaży

Wzrasta popyt na zakup nieruchomości, ale wysoka dostępność ofert powoduje, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia zakłóceń po stronie podażowej – podano w komunikacie.

Analiza krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych wskazuje, że realne ceny mieszkań spadły zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Wzrasta popyt na zakup nieruchomości. Jednak wysoka dostępność ofert powoduje, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia zakłóceń po stronie podażowej. Dynamika kredytów mieszkaniowych pozostaje stabilna, a jakość kredytów mieszkaniowych jest bardzo dobra" – napisano.

KSF-M odnotował ponadto dalszy spadek skali wykorzystania środków pomocowych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

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Źródło: PAP

Pocisk Tomahawk
Na zdjęciu Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) wystrzeliwany z pokładu USS Spruance 28 lutego 2026 r. Fot. PAP/U.S. Navy Photo/UPI Photo via Newscom
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