21.04.2026 19:35

Kompletne zamieszanie wokół Iranu. Teheran i Waszyngton nie mogą nawet uzgodnić, kiedy kończy się rozejm

Teheran i Waszyngton nie są w stanie uzgodnić nawet daty końca rozejmu. Do tego wiceprezydent USA nie ruszył jeszcze w stronę Pakistanu. Nie wiadomo też, czy irańska delegacja w ogóle wybierze się do Islamabadu. To wszystko nie wróży dobrze rozmowom pokojowym ostatniej szansy.

Irańska telewizja poinformowała, że zawieszenie broni kończy się o 2.00 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę. Podobnego zdania co Iran jest minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że przedłuża rozejm do środy wieczorem czasu waszyngtońskiego, czyli do czwartku rano w Polsce.

Esmaeil Baghaei, rzecznik irańskiego MSZ, powiedział z kolei, że Teheran jeszcze nie podjął decyzji o wysłaniu delegacji na rozmowy pokojowe. Zdaniem Iranu amerykańska blokada morska i zatrzymanie statków to „piractwo morskie i terroryzm państwowy”.

Do tego wiceprezydent USA J. D. Vance, który ma przewodzić amerykańskiej delegacji, jeszcze nie ruszył w drogę do Islamabadu. Wciąż bowiem odbywa spotkania w Waszyngtonie ws. Iranu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy do Pakistanu.

Zawieszenie broni trwa od 7 kwietnia

7 kwietnia USA i Iran ogłosiły zawieszenie broni, które pomógł wynegocjować Pakistan. Potem Stany Zjednoczone wymogły na Izraelu zawieszenie broni w Libanie, by spełnić warunki rozejmu. Donald Trump wprowadził jednak blokadę morską Iranu, która rozwścieczyła Teheran. Kraj ten wycofał się więc z krótkiego otwarcia cieśniny Ormuz i ostrzelał tankowiec, który próbował tamtędy przepłynąć.

Nie powiodły się też negocjacje z 11 kwietnia w Islamabadzie. Wiceprezydent USA stwierdził, że Iran nie chciał zaakceptować amerykańskich warunków. Waszyngton chce bowiem m.in. nie tylko otwarcia cieśniny Ormuz, ale i kontroli nad irańskim uranem wzbogaconym. Z kolei Teheran domaga się wysokich odszkodowań za izraelskie i amerykańskie bombardowania.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego. Siły amerykańskie i izraelskie rozbiły irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz zdziesiątkowały obronę powietrzną. Iran z kolei zablokował cieśninę Ormuz, czyli kluczową trasę transportu ropy z Zatoki Perskiej, co wywołało potężny kryzys paliwowy na świecie. Do tego w nalotach zginęli najwyżsi przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych i religijnych Iranu, w tym ajatollah Ali Chamenei.

Trump: spodziewam się, że USA osiągną wspaniałe porozumienie z Iranem
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Iran i USA nie mogą nawet uzgodnić, kiedy kończy się rozejm. Fot. Tasos Katopodis/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Od hamulcowych do strategów. Szefowie ryzyka przejmują stery i szukają recepty (DEBATA)
Kiedyś siedzieli w cieniu, dbając o regulacje. Dziś to od ich analizy zależy, czy bank przetrwa kolejnego „czarnego łabędzia”. Szefowie ryzyka pięciu dużych banków w Polsce spotkali się w redakcji…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
UniCredit zachęca Commerzbank, by postawił na Niemcy i Polskę
Walka o kontrolę nad Commerzbankiem wchodzi w kolejną fazę. Włoski UniCredit nie tylko krytykuje strategię niemieckiego kredytodawcy, ale przedstawia swoją własną. Wyjątkowo mocno podkreśla w niej…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mały bank przegonił rywali. Nie chodzi o skalę, ale o użycie AI
Podczas gdy liderzy sektora testują proste chatboty, niewielki Nest Bank ogłasza, że pod względem wdrożenia AI wyprzedził polską konkurencję o co najmniej dwa lata. Sztuczna inteligencja ma przejąć…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie
Tydzień po wyborze szefa całej grupy, rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. To doświadczona menedżerka, która zasiada w zarządzie od niemal dwóch lat. Zmian w kierownictwie jest…
21.04.2026