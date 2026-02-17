Komputronik odbudowuje rentowność. „Spółka jest wyraźnie silniejsza niż rok temu"

Komputronik poprawia swoje wyniki. Po trzech kwartałach roku obrotowego 2025/2026 rosną przychody, firma wypracowała też zysk brutto i zysk operacyjny. Zarząd uważa więc, że to sygnał powrotu do trwałej rentowności po restrukturyzacji.

Przychody grupy Komputronik wzrosły o 4,2 proc. rdr do 1 354,3 mln zł. Spółka wypracowała 179,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Z kolei zysk operacyjny brutto wyniósł 12,9 mln zł, podczas gdy rok temu firma zanotowała stratę operacyjną. Zysk netto osiągnął 2,8 mln zł wobec 9,4 mln zł straty rok wcześniej.

– Dzisiejsze wyniki pokazują, że Komputronik jest spółką wyraźnie silniejszą niż rok temu. Poprawiliśmy marże, odzyskaliśmy rentowność operacyjną i wzmocniliśmy płynność. To nie jest jednorazowy efekt, lecz rezultat konsekwentnie realizowanej strategii poprawy jakości sprzedaży i dyscypliny kosztowej – wyjaśnia Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik S.A.

Komputronik chwali się, że zarówno w segmencie retail, jak i e-commerce widać było stabilizację popytu oraz wzrost przychodów. Grupa tłumaczy, że wzrost zysku brutto na sprzedaży to efekt m.in. skuteczniejszej polityki zakupowej oraz ograniczenia segmentów o niskiej rentowności.

– Skupiliśmy się na jakości sprzedaży i efektywności operacyjnej. Dziś widzimy wyraźnie, że lepsza kontrola marży, rotacji zapasów i kosztów marketingowych przekłada się na trwałą poprawę rentowności w retail i e-commerce – dodaje Buczkowski.

Z kolei zysk operacyjny udało się wypracować zarówno dzięki wzrostowi marż, jak i optymalizacji kosztów logistyki oraz prowizji pośredników. Firmie udało się też wygenerować 10,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Kapitał własny wzrósł po emisji akcji serii G z października do 247,3 mln zł. Wzmocnione zostały również limity kredytów kupieckich u kluczowych dostawców.

Jednocześnie firma ostrzega, że obecny kryzys na rynku pamięci RAM, wywołany gwałtownym popytem ze strony firm AI, budujących centra danych, może ograniczyć dostępność komponentów dla rynku konsumenckiego. Braki pamięci mogą – jak ostrzegają eksperci – przełożyć się na wzrost cen urządzeń. Komputronik zapewnia jednak, że jest przygotowany na zmiany dzięki odpowiedniej polityce zakupowej i łańcuchowi dostaw.

Zarząd Komputronika uważa, że obecne wyniki pokazują rosnącą wartość spółki w średnim i długim okresie oraz coraz mocniejsze fundamenty finansowe. To zaś, po zakończonej restrukturyzacji, może pozytywnie wpłynąć na wycenę rynkową.

– Naszym celem jest trwałe budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez stabilny wzrost, rentowność i przewidywalność wyników. Dzisiejsze rezultaty pokazują, że obrany kierunek jest właściwy, a fundamenty pod dalszy rozwój są solidne – dodaje prezes Komputronik.

Grupa Komputronik to polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży. W skład grupy wchodzi Komputronik S.A., sprzedająca sprzęt RTV, AGD, komputerowy i smart home, oraz Komputronik Biznes, świadcząca usługi informatyczne. W 2020 roku grupa rozpoczęła postępowanie sanacyjne, zakończone w 2023 prawomocnym wyrokiem sądu.