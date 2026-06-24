Kongres USA nakazał Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny. „Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi”
Senat USA przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny z Iranem. Wcześniej taki sam dokument przyjęła Izba Reprezentantów. Biały Dom uważa jednak podstawę prawną za niekonstytucyjną.
Za uchwałą zagłosowało we wtorek w nocy 50 senatorów – 46 Demokratów i 4 Republikanów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje Donaldowi Trumpowi dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu oraz nakazuje mu „wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych”.
– Wycofaliśmy się z najbardziej aktywnej fazy wojny i to idealny moment, aby Kongres zadał sobie pytanie: „Jaki powinien być następny rozdział?”, zamiast pozwolić, by jeden człowiek podjął tę decyzję – powiedział Demokrata Tim Kaine, współautor rezolucji.
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Podstawą uchwały jest War Powers Resolution z 1973 r. Zgodnie z ustawą prezydent może podjąć decyzję o wejściu w konflikt zbrojny tylko za zgodą Kongresu lub w przypadku „stanu wyjątkowego spowodowanego atakiem na Stany Zjednoczone, ich terytoria lub posiadłości, lub na ich siły zbrojne”. Rozpoczynając wojnę z Iranem, Donald Trump nie zwrócił się do Kongresu o taką autoryzację.
Biały Dom uważa jednak ustawę – która od uchwalenia rodzi kontrowersje – za niekonstytucyjną. Ponadto uchwała została przyjęta już po zawarciu przez prezydenta Donalda Trumpa wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem oraz zniesieniu blokady irańskich portów.
Republikanin Jim Risch, szef komisji spraw zagranicznych, uważa, że głosowanie nie będzie miało żadnego znaczenia.
– Cokolwiek się stanie, nie będzie to rodziło żadnych skutków. Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi – powiedział, cytowany przez „New York Times”.
Źródło: PAP, XYZ