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NEWSROOM XYZ
24.06.2026 08:23

Kongres USA nakazał Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny. „Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi”

Senat USA przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny z Iranem. Wcześniej taki sam dokument przyjęła Izba Reprezentantów. Biały Dom uważa jednak podstawę prawną za niekonstytucyjną.

Za uchwałą zagłosowało we wtorek w nocy 50 senatorów – 46 Demokratów i 4 Republikanów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje Donaldowi Trumpowi dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu oraz nakazuje mu „wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych”.

– Wycofaliśmy się z najbardziej aktywnej fazy wojny i to idealny moment, aby Kongres zadał sobie pytanie: „Jaki powinien być następny rozdział?”, zamiast pozwolić, by jeden człowiek podjął tę decyzję – powiedział Demokrata Tim Kaine, współautor rezolucji.

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Podstawą uchwały jest War Powers Resolution z 1973 r. Zgodnie z ustawą prezydent może podjąć decyzję o wejściu w konflikt zbrojny tylko za zgodą Kongresu lub w przypadku „stanu wyjątkowego spowodowanego atakiem na Stany Zjednoczone, ich terytoria lub posiadłości, lub na ich siły zbrojne”. Rozpoczynając wojnę z Iranem, Donald Trump nie zwrócił się do Kongresu o taką autoryzację.

Biały Dom uważa jednak ustawę – która od uchwalenia rodzi kontrowersje – za niekonstytucyjną. Ponadto uchwała została przyjęta już po zawarciu przez prezydenta Donalda Trumpa wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem oraz zniesieniu blokady irańskich portów.

Republikanin Jim Risch, szef komisji spraw zagranicznych, uważa, że głosowanie nie będzie miało żadnego znaczenia.

Cokolwiek się stanie, nie będzie to rodziło żadnych skutków. Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi – powiedział, cytowany przez „New York Times”.

Źródło: PAP, XYZ

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Donald Trump na tle amerykańskiej flagi
Według Jima Rischa uchwała nie będzie miała żadnego znaczenia dla Donalda Trumpa.
Fot. Nathan Howard/Getty Images
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