Koniec Deregulacji 1.0. Berek: 124 postulaty już obowiązują

Rząd zrealizował 192 postulaty deregulacyjne, z czego 124 weszły już w życie – poinformował minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. W środę odbyło się ostatnie posiedzenie Rządowego Zespołu Deregulacyjnego w ramach procesu Deregulacja 1.0.

👍 Za nami ostatnie posiedzenie Rządowego Zespołu Deregulacyjnego w ramach procesu Deregulacja 1.0. Czas podsumowań przed nami, ale to nie koniec prac deregulacyjnych.



Co udało się nam zrobić w niespełna rok pracy?

🔎 Rozpatrzyliśmy 522 postulaty inicjatywy #Sprawdzamy.

— Maciej Berek (@MaciejBerek) February 4, 2026

Informację minister przekazał na platformie X. Jak zaznaczył, zakończenie prac zespołu w formule Deregulacja 1.0 nie oznacza końca działań deregulacyjnych prowadzonych przez rząd. Proces ten pozostaje jednym z kluczowych kierunków polityki gospodarczej obecnej większości.

Podsumowując niespełna rok prac zespołu, Maciej Berek wskazał, że rozpatrzono 522 postulaty Inicjatywy SprawdzaMY. Do realizacji przyjęto 354 propozycje, co stanowi 68 proc. wszystkich zgłoszeń. Brak zgody dotyczył 132 postulatów (25 proc.), natomiast 36 propozycji (7 proc.) zostało wycofanych.

W ramach procesu deregulacyjnego rząd skierował do Sejmu propozycje nowelizacji 372 ustaw, ujęte łącznie w 93 rządowych projektach legislacyjnych. To one mają stanowić podstawę prawną dla wdrożenia przyjętych postulatów deregulacyjnych.

Od początku działania Inicjatywy SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy zgłosili ponad 16 tys. propozycji zmian prawa. Około 70 proc. z nich pochodziło od obywateli, a pozostałe od środowiska biznesowego. Z tej puli wyselekcjonowano bariery uznane za najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania państwa i gospodarki.

Na tej podstawie wskazano siedem obszarów priorytetowych, określanych jako „Wielka Siódemka deregulacji”. Obejmują one podatki, cyfryzację usług, wymiar sprawiedliwości, energetykę, prawo unijne, zdrowie oraz usprawnienie administracji i bezpieczeństwa.

Deregulacja jest jednym z filarów planu gospodarczego „Polska. Rok Przełomu”, zaprezentowanego przez premiera Donalda Tuska w lutym 2025 r. Wówczas szef rządu zapowiedział nie tylko przygotowanie rozwiązań deregulacyjnych, lecz także zaproponował prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce pokierowanie zespołem odpowiedzialnym za opracowanie propozycji w tym obszarze.

Źródło: PAP