Koniec kolejnej tury rozmów pokojowych w Genewie. Zełenski: priorytetem są gwarancje bezpieczeństwa

Kolejna tura negocjacji USA–Rosja–Ukraina w Genewie trwała około dwóch godzin. Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, priorytetem pozostają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, natomiast Rosja zapowiada dalsze rozmowy.

– „Tak, obie grupy już zakończyły pracę” – przekazała Diana Dawitjan, rzeczniczka głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa, w komunikatorze WhatsApp. Dodała, że negocjacje w Genewie trwały około dwóch godzin.

Rozmowy skomentował także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – „Współpracujemy z zespołem, aby przybliżyć prawdziwy pokój. Priorytetem są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przedstawiciele Ukrainy mają jasne wytyczne dotyczące każdego aspektu negocjacji. Z niecierpliwością oczekuję szczegółowego raportu z wyników wszystkich spotkań” – napisał na Telegramie.

Z kolei główny negocjator Rosji, Władimir Medinski, powiedział jedynie, że wkrótce odbędą się kolejne rozmowy pokojowe. W poniedziałek Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, informował, że w tym tygodniu delegacje zajmą się kwestiami terytorialnymi.

Oprócz Medinskiego Rosję reprezentują: specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji ds. inwestycji Kiriłł Dmitrijew oraz szef wywiadu wojskowego Igor Kostiukow.

W Genewie, oprócz Rustema Umierowa, Ukrainę reprezentują: szef biura prezydenta, były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki.

Amerykańska delegacja składa się z zięcia i doradcy Donalda Trumpa Jareda Kushnera oraz specjalnego wysłannika prezydenta Steve’a Witkoffa.