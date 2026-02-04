Trwają rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Komisja Europejska sceptyczna

Rozpoczęły się pierwsze spotkania w formacie trójstronnym – przekazał w środę główny ukraiński negocjator. Komisja Europejska uważa jednak, że rosyjski prezydent nie jest gotowy do „poważnych rozmów pokojowych”.

„Rozpoczął się kolejny etap negocjacji w Abu Zabi. Proces negocjacyjny zaczął się w formacie trójstronnym – Ukraina, Stany Zjednoczone i Rosja. Następnie odbędą się prace w oddzielnych grupach […], po czym planowana jest ponowna wspólna koordynacja stanowisk” – napisał Rustem Umierow, szef ukraińskiej delegacji oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Rozmowy mają trwać do czwartku.

Główny ukraiński negocjator powiedział, że w planach jest też spotkanie z amerykańską delegacją, którą tworzą wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Na spotkaniu mają rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa, „pakiecie dobrobytu” dla Ukrainy oraz niektórych kwestiach dwustronnych.

Dodał też, że strona rosyjska „będzie reprezentowana na znaczącym szczeblu i będzie miała mandat do omówienia kwestii wojskowo-politycznych”.

Anitta Hipper, rzeczniczka Komisji Europejskiej, niereprezentowanej na rozmowach w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zapewniła o wsparciu Unii Europejskiej dla Ukrainy.

– Oczywiście mamy nadzieję i życzymy sobie, aby prezydent Putin był gotowy do podjęcia poważnych rozmów pokojowych. Nie widzieliśmy jeszcze oznak takiej gotowości – stwierdziła. Odmówiła jednak skomentowania słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który we wtorek zasygnalizował gotowość do wznowienia dialogu z Moskwą.

Do ostatniego – i równocześnie pierwszego – trójstronnego spotkania doszło 23 i 24 stycznia, również w Abu Zabi. Tamte rozmowy nie przyniosły porozumienia. Według portalu RBK-Ukraina w trakcie pierwszych rozmów delegacje podzieliły się na części polityczną i wojskową, które następnie osobno prowadziły negocjacje.

Źródło: PAP, XYZ