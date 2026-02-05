Koniec monopolu CK Hutchison w portach przy Kanale Panamskim

Prezydent Panamy Jose Raul Mulino ogłosił, że żadna firma nie będzie już miała wyłącznej koncesji na obsługę portów przy Kanale Panamskim. Decyzja zapadła po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy Panamy dotychczasowej umowy z hongkońską CK Hutchison Holdings.

Prezydent Panamy Jose Raul Mulino oświadczył w czwartek, że portów przy Kanale Panamskim nie będzie już obsługiwał jeden operator. Chodzi o dwa porty, które przez niemal trzy dekady były zarządzane przez hongkońską firmę CK Hutchison Holdings poprzez jej spółkę zależną Panama Ports Company. Mulino podkreślił, że podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy.

W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy Panamy stwierdził, że przyznanie wyłącznych przywilejów oraz zwolnień podatkowych firmie naruszało konstytucję kraju. Prezydent zaznaczył, że decyzja jest ostateczna, a państwo panamskie nie ulegnie naciskom ani groźbom z zagranicy.

Chińskie Biuro ds. Hongkongu i Makau określiło orzeczenie sądu jako „niedorzeczne” oraz „haniebne i żałosne” i zagroziło, że Panama zapłaci „wysoką cenę” za decyzję w sprawie koncesji. Mulino stwierdził, że nie przewiduje eskalacji sytuacji i podkreślił suwerenność Panamy.

Prezydent wyjaśnił, że nie jest jeszcze jasne, kiedy orzeczenie sądu zostanie w pełni wykonane, a państwo podejmie decyzję o przyszłej koncesji „znacznie później”. Do tego czasu Panama Ports Company pozostanie operatorem portów.

W środę CK Hutchison ogłosiła wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Panamie, którego rozstrzygnięcie może potrwać wiele lat. Decyzja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłą własność portów oraz planowaną przez firmę sprzedaż działalności portowej o wartości 23 mld dolarów.

