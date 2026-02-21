Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
NEWSROOM XYZ
21.02.2026 08:23

Kopie rękopisów Fryderyka Chopina trafią do „Biblioteki Końca Świata”

Cyfrowe kopie rękopisów i korespondencji Fryderyka Chopina zostaną zdeponowane w Światowym Archiwum Arktycznym na Svalbardzie.

W czwartek, 26 lutego, w Arctic World Archive odbędzie się ceremonia złożenia kolejnego polskiego depozytu. Instytut Chopina przekaże cyfrowe kopie rękopisów oraz korespondencję Fryderyk Chopin. Będzie to drugi depozyt złożony przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele UNESCO oraz inni depozytariusze. Zaplanowano także recital chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Wiercińskiego.

Jak podkreślił dr Marcin Konik z Instytutu Chopina, Polska dołącza do grona państw, które kompleksowo chronią swoje dziedzictwo poprzez digitalizację i wieloletnią archiwizację.

- Polska dołączy do grona państw, które w kompleksowy sposób zabezpieczają swoje dziedzictwo kulturowe poprzez digitalizację, a następnie wieloletnią archiwizację - powiedział.

Ekspert zaznaczył, że bezpieczeństwo gwarantują nie tylko trwałe nośniki, lecz także samo miejsce przechowywania danych.

Archiwum w sercu Arktyki

Archiwum działa od 2017 r. w miejscowości Longyearbyen na archipelagu Svalbard. Obiekt mieści się w zamkniętej kopalni węgla, głęboko pod ziemią. Panują tam naturalnie stabilne warunki klimatyczne, sprzyjające długoterminowemu przechowywaniu danych.

Na mocy Traktat spitsbergeński archipelag jest strefą zdemilitaryzowaną. To dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych zasobów.

W arktycznych tunelach zdeponowano już między innymi manuskrypty z Biblioteki Watykańskiej oraz reprodukcje dzieł Rembrandta i Edvarda Muncha. Swoje zasoby przechowują tam także instytucje państwowe i firmy technologiczne. W sąsiedztwie znajduje się Svalbard Global Seed Vault, czyli światowy bank nasion.

Dziewięć nośników z bezcennymi zbiorami

Tegoroczny depozyt obejmie dziewięć nośników. Zapisano na nich pozostałe cyfrowe kopie rękopisów Chopina oraz jego korespondencję. Oryginały przechowywane są w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

To kolejny etap działań. W 2024 roku w Arktyce zdeponowano pierwszy nośnik z cyfrowymi kopiami autografów kompozytora. Trafił on na tzw. polską półkę, obok archiwaliów noblistek – Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk.

Zdeponowane zostaną także efekty projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”. Obejmują one cyfrowe kopie rękopisów i druków muzycznych z polskich bibliotek, archiwów i muzeów. Wśród nich są zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu, Muzeum Czartoryskich w Krakowie oraz Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

Technologia, która przetrwa tysiąc lat

Depozyty zapisywane są na nośnikach piqlFilm. To optyczne, analogowe nośniki danych przeznaczone do długoterminowej archiwizacji. Dane zapisuje się w formie cyfrowej oraz wizualnej. Dzięki temu możliwy jest ich odczyt nawet w przypadku zaniku współczesnych technologii.

Nośniki wykonane są z folii poliestrowej pokrytej warstwą żelatyny ze światłoczułymi halogenkami srebra. Można je porównać do udoskonalonych mikrofilmów. Przy stałych warunkach przechowywania dane mogą przetrwać nawet ponad tysiąc lat. Potwierdzają to testy naukowe.

Tegoroczny depozyt finansowany jest z unijnego programu FERC w ramach projektu „Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej – źródła i konteksty”. Wartość dofinansowania przekracza 46 mln złotych.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Kolejne odejścia z Polski 2050. W atmosferze oskarżeń powstaje nowy klub parlamentarny
Trzy lata temu Polska 2050 startowała w wyborach z list Trzeciej Drogi pod hasłem „Dość kłótni, do przodu!”. Niespełna trzy tygodnie po zakończeniu partyjnych wyborów w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego powstał nowy klub parlamentarny. Dawni partyjni koledzy przerzucają się oskarżeniami o dezercję i oszustwo.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Grupa Polmlek idzie na zakupy. Przejmie zakład od syndyka Kampol-Fruit i poszerzy portfolio o mrożonki
Grupa Polmlek to największa prywatna firma mleczarska w Polsce i jedno z największych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej z przychodami na poziomie 10 mld zł. Właśnie wzmacnia swoją sokową biznesową nogę. Przejmie od syndyka masy upadłości spółki Kampol-Fruit przetwórnię owoców i warzyw w Milejowie w woj. lubelskim.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Razem, ale osobno. Pięć uczelni z Gdańska chce się konsolidować – trzy już są, dwie w kolejce (WYWIAD)
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jako pierwszy w Polsce może utworzyć federację – pod warunkiem, że Ministerstwo Nauki spełni określone wymagania. Uczelnie chcą bowiem zachować autonomię. O tym, dlaczego warto działać razem, choć wciąż osobno, mówi dyrektorka Związku, prof. Adriana Zaleska-Medyńska.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami.”
16 lat temu zawieszono w Polsce pobór powszechny do wojska. Czy powrót tzw. zety – zasadniczej służby wojskowej – to już konieczność?
18.02.2026