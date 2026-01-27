Kosiniak-Kamysz o współpracy z Ukrainą: drony kluczowe dla rozwoju Wojska Polskiego

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozmowie z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem na temat wykorzystania dronów przez Wojsko Polskie. Tematem były także wsparcie logistyczne oraz współpraca przemysłów obronnych obu państw.

Właśnie rozmawiałem z ministrem obrony 🇺🇦 @FedorovMykhailo o rozwoju umiejętności #WojskoPolskie w zakresie operowania dronami z wykorzystaniem doświadczeń z Ukrainy, wsparciu logistycznym oraz współpracy przemysłów 🇵🇱🤝🇺🇦



Wspólnie z sojusznikami @NATO działamy odpowiedzialnie,… pic.twitter.com/1G9P44h5lS — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 27, 2026

Szef MON podkreślił, że działania Polski są prowadzone wspólnie z sojusznikami NATO i mają na celu sprawiedliwe zakończenie wojny oraz zapewnienie trwałego pokoju Ukrainie. Jak zaznaczył, nie jest to kwestia ideologii, lecz odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski i przyszłość regionu.

Rozwój zdolności dronowych wpisuje się w Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039, przedstawiony w połowie stycznia przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Program zakłada powszechne wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych we wszystkich rodzajach wojsk oraz domenach działań – od rozpoznania, przez wsparcie decyzyjne i rażenie, po zabezpieczenie logistyczne, na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

Mychajło Fedorow, 34-letni były pierwszy wicepremier i minister transformacji cyfrowej, został powołany na stanowisko ministra obrony Ukrainy w połowie stycznia decyzją parlamentu. Jego kandydaturę zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski; Fedorow jest czwartym ministrem obrony Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Ukraina od lipca 2022 r. rozwija program Armia Dronów, który w 2023 r. doprowadził do zakontraktowania ponad 300 tys. bezzałogowych statków powietrznych, z czego 90 proc. stanowiły drony produkcji ukraińskiej. W lutym 2024 r. prezydent Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk – Sił Systemów Bezzałogowych.

Źródło: PAP