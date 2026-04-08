Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026 20:53

Kosiniak-Kamysz: prezydent popełnia delikt. Powinien przyjąć przysięgę od sędziów TK

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w środę krytycznie odniósł się do działań prezydenta Karola Nawrockiego wobec części wybranych sędziów TK. - Prezydent popełnia delikt nie wypełniając postanowień ustawy i nie działając w zgodzie z polskim prawem; powinien przyjąć przysięgę - ocenił.

Czworo wybranych w marcu sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12.30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. W uroczystości weźmie udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi TK; elementem procedury ma być też poświadczenie notarialne złożonych ślubowań.

Kosiniak-Kamysz był pytany w środę w TVN 24 o to, czy prezydent weźmie udział w czwartkowej uroczystości. - Nie sądzę, żeby wziął w tym udział - odparł wicepremier. Podkreślił przy tym, że prezydent nie przyjmując przysięgi od tych sędziów „popełnia delikt” nie wypełniając postanowień ustawy i nie działając w zgodzie z polskim prawem.

Szef MON ocenił też, że prezydent powinien sam zorganizować to wydarzenie „dużo wcześniej”. Zauważył przy tym, że sędziów do TK wybrano na mocy ustawy, którą stworzyła partia, która silnie popierała jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. - Bez poparcia PiS-u Karol Nawrocki nie zostałby prezydentem, więc powinien być przychylny do tej ustawy, którą napisali jego sojusznicy polityczni - mówił.

Lider ludowców zaznaczył także, że TK jest „najważniejszym sądem w Polsce”, który rozstrzyga główne spory pomiędzy organami władzy. Stwierdził, że jest to „bezpiecznik dla obywatela”, którego dzisiaj nie ma i - jak mówił - sytuację w wymiarze sprawiedliwości obecnie naprawić może tylko „reset konstytucyjny”.

- Reset konstytucyjny to propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Napiszmy ustawę o TK od początku, bo wszystko inne jest tylko łataniem tego, co jest. To rozwiązanie wymaga zaangażowania opozycji - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Listy do prezydenta skierowało czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. W jednobrzmiących pismach sędziowie TK podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

W środę wieczorem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w programie Polsat News oświadczył, że czwartkowe odebranie ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego na pewno nie odbędzie się w obecności prezydenta.

Źródło: PAP

Wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XIV Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 15 listopada 2025 r. w Warszawie
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
