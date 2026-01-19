Krajowa Grupa Spożywcza nie jest zainteresowana przejęciem sieci Carrefour – mówi wiceminister aktywów

Archiwalny

Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) nie jest zainteresowana przejęciem sieci Carrefour i powinna skupiać się na tym, do czego została powołana – wskazał wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona w rozmowie z RMF24.

Chodzi o sprawę potencjalnego przejęcia przez KGS – powstałą w 2022 r. spółkę z większościowym udziałem Skarbu Państwa – działającej w Polsce sieci sklepów Carrefour. O tym, że przejęcie Carrefoura rekomenduje resortowi aktywów państwowych Ministerstwo Rolnictwa pisaliśmy w listopadzie 2025 r.

– Krajowa Grupa Spożywcza, z tego, co wiem, nie jest zainteresowana przejęciem Carrefoura. Przynajmniej do mnie, do ministerstwa, nie dotarły takie informacje – powiedział Wrona pytany, czy MAP pomoże KGS w zakupie sieci.

– Dzisiaj (KGS – red.) jest w procesie poważnych zmian, inwestowania w swoje aktywa, podnoszenia jakości zarządzania. Carrefour, który jest wystawiony na sprzedaż (...), nie jest w zainteresowaniu KGS – dodał wiceminister.

Wiceminister wskazał także, że nie zna wyceny spółki Carrefour Polska, która "ma dość poważne kłopoty i niewielki udział w rynku krajowym, jeśli chodzi o sprzedaż artykułów spożywczych". Dodał także, że przejęcie sieci przez KGS byłoby jej przejęciem właśnie z tymi problemami.

Na pytanie, czy uważa, że przejęcie sieci Carrefour przez KGS byłoby korzystne, Wrona odpowiedział:

– Nie. Uważam, że KGS powinna być skupiona na tym, do czego została powołana (...). Przejmowanie sieci, które funkcjonują na rynku polskim, niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj tych sieci polskich, czysto polskich, jest na tyle dużo, że możemy współpracować i rozwijać to, co już jest na rynku – wskazał wiceminister.

MAP twierdzi, że decyzje w sprawie zakupu Carrefour a podejmie KGS

Zakup sieci Carrefour w Polsce Ministerstwu Aktywów Państwowych (MAP) rekomendował resort rolnictwa w listopadzie 2025 r. Po tej rekomendacji w odpowiedzi na nasze pytania MAP wskazywało, że decyzje będzie podejmował zarząd KGS, a resort czeka na odpowiedź grupy w tej sprawie.

"Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 r. oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne. W związku z trwającym procesem nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat" – odpowiedzieli z kolei przedstawiciele biura prasowego Carrefour Polska.

Przedstawiciele Krajowej Grupy Spożywczej wskazali, że nie komentują procesów akwizycyjnych, niezależnie od tego, czy spółka uczestniczy w nich, czy nie.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie MAP w styczniu 2026 r. ponownie wskazał, że decyzje w sprawie potencjalnego przejęcia będzie podejmowało kierownictwo KGS. "Należy mieć na uwadze, że KGS jako podmiot prawa handlowego decyzję o zaangażowaniu w inwestycję kapitałową musi podjąć w oparciu o rachunek ekonomiczny” – napisał wiceminister Wrona w piśmie udostępnionym na stronach Rady.