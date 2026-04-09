Kreml zapowiedział rozejm w wojnie z Ukrainą. Na czas prawosławnej Wielkanocy

Kreml oświadczył w czwartek, że przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia.

Według komunikatu Kremla decyzją najwyższego dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przed prawosławną Wielkanocą ma obowiązywać rozejm od godz. 16.00 w piątek 11 kwietnia do końca soboty 12 kwietnia 2026 roku.

Kreml przekazał też, że Rosja liczy, iż Ukraina pójdzie w ślady Moskwy i również poprze wielkanocny rozejm.

Rosyjskie wojska otrzymały polecenie wstrzymania działań bojowych na wszystkich kierunkach w dniach 11-12 kwietnia, ale mają pozostać w gotowości do odparcia ewentualnych prowokacji i agresywnych działań przeciwnika.

„Ministrowi obrony Federacji Rosyjskiej A.R. Biełousowowi oraz szefowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dowódcy połączonego zgrupowania wojsk, generałowi armii W.W. Gierasimowowi wydano polecenie wstrzymania działań bojowych na wszystkich kierunkach w tym okresie. Wojska mają być gotowe do odparcia możliwych prowokacji ze strony przeciwnika, a także wszelkich jego agresywnych działań” – podano w komunikacie Kremla.

W 2025 roku Rosja również ogłosiła wielkanocny rozejm w strefie tzw. specjalnej operacji wojskowej. Wówczas miał on obowiązywać przez trzy dni.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy. Zełenski powiedział 30 marca, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na okres tych świąt.

Źródło: PAP, Kreml