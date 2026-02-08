Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.02.2026
NEWSROOM XYZ
08.02.2026 13:40

Król-Walas odpadła w ćwierćfinale. Bez medalu dla Polski w snowboardzie

Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Polka przegrała z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso o 0,26 s., zajmując ostatecznie siódme miejsce.

Dużą niespodzianką tej fazy była porażka dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w tej konkurencji i świetnie spisującej się w Livigno Czeszki Ester Ledeckiej z Austriaczką Sabine Payer.

Zaledwie 22-letnia Zuzana Maderova „pomściła" swoją słynną rodaczkę w olimpijskim finale, wyprzedzając Payer o 0,83 s. Brązowy medal wywalczyła Dalmasso, która pokonała inną Włoszkę Elisę Caffont.

Aleksandra Król-Walas do 1/8 finału awansowała z piątym wynikiem eliminacji. Na tym etapie odpadła reszta Polaków.

W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s.

Czytaj także: Straszny wypadek Lindsey Vonn na trasie zjazdu. Startowała z zerwanym więzadłem

Aleksandra Król-Walas to zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki snowboardowego slalomu

35-letnia Król-Walas była jedną z kandydatek do medalu w tej konkurencji. Jest dwukrotną brązową medalistką mistrzostw świata (2023, 2025) i szóstą zawodniczką Pucharu Świata 2024/25 w klasyfikacji łącznej. W zawodach Pucharu Świata 13 razy stawała na podium, w tym dwa razy odniosła zwycięstwa.

To jej czwarty start na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Polecamy: 12-letni Polak jednym z najlepszych snowboardzistów na świecie

Źródło: PAP, XYZ. Tekst zaktualizowany

Aleksandra Król-Walas
Na zdjęciu Aleksandra Król-Walas w trakcie rywalizacji w slalomie gigancie równoległym snowboardzistek we włoskim Livigno na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Fot. PAP/Grzegorz Momot
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
7 rzeczy, które trzeba wiedzieć, by zacząć inwestować. Giełdowy pakiet startowy
Giełda nie jest już tylko miejscem dla elitarnej grupy profesjonalistów. Dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi oferty produktowej instytucji każdy Polak może zostać inwestorem. Inwestować można w każdej chwili, w dodatku za dowolną, nawet symboliczną kwotę. Na starcie warto jednak się zapoznać z podstawami rynków finansowych.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy nie chcą obniżać cen mieszkań? Za chwilę mogą nie mieć wyboru
Obniżki cen mieszkań deweloperskich już się pojawiają, ale są selektywne. Sprawdzamy, dlaczego deweloperzy wciąż unikają masowych przecen
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami
Rodzimy fundusz Simpact Ventures poinformował o włączeniu do portfela inwestycyjnego nowej spółki – Kinderpedia. Ostatnio ogłosił więcej transakcji.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wspólne ryzyko, strategiczna decyzja. Co stoi za ideą polskiego poolu atomowego?
Polską elektrownię jądrową teoretycznie mogłyby ubezpieczyć zagraniczne instytucje. W praktyce oznaczałoby to wyższe koszty, ograniczenie kontroli nad kluczowymi decyzjami i utratę dostępu do unikalnej wiedzy o ryzyku i technologii. Dlatego powstaje polski pool atomowy – bezprecedensowa inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla państwa.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów
Koniec traktatu New START oznacza, że Waszyngton i Moskwa nie są związane limitami głowic i wyrzutni strategicznych.
06.02.2026