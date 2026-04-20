Krótsze procedury dla inwestycji drogowych. Rząd chce zmienić przepisy środowiskowe

Ministerstwo Infrastruktury proponuje uproszczenie zasad dla części inwestycji drogowych. Zmiany mają przyspieszyć przebudowę i rozbudowę dróg, ograniczając obowiązki środowiskowe dla krótkich odcinków.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Autorem propozycji jest Ministerstwo Infrastruktury, które chce usprawnić proces realizacji inwestycji drogowych.

Obecnie przepisy przewidują, że inwestycje drogowe o długości powyżej 1 km mogą być uznane za przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. W praktyce oznacza to konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wielu inwestycji, nawet o niewielkiej skali.

Resort infrastruktury wskazuje, że tak niski próg powoduje problemy dla zarządców dróg publicznych, którzy zgłaszają trudności w realizacji inwestycji. Na ten problem zwracała uwagę także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialna m.in. za modernizację istniejącej infrastruktury.

Według ministerstwa, obowiązek uzyskiwania decyzji środowiskowych spowalnia prowadzone roboty drogowe, co wydłuża czas realizacji inwestycji. Proponowane zmiany mają ograniczyć te bariery i uprościć procedury administracyjne.

Zgodnie z projektem, z obowiązku oceny środowiskowej wyłączone mają być rozbudowy dróg do 2 km oraz przebudowy do 4 km, pod warunkiem że inwestycje będą realizowane poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Celem zmian jest przyspieszenie modernizacji sieci drogowej i poprawa jej stanu technicznego.

Źródło: PAP