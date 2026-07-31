Kryzys migracyjny w Ceucie. Francja wzmocniła kontrolę na granicy z Hiszpanią

Po napływie tysięcy imigrantów do Ceuty w Afryce Północnej prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Zapewnił jednocześnie, że Francja jest gotowa udzielić Hiszpanii wsparcia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron. Fot. Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Prezydent Macron polecił szefowi MSW Laurentowi Nunezowi, aby wzmocnił kontrolę na granicy z Hiszpanią. Dodał, że Francja jest gotowa okazać władzom hiszpańskim wszelkie niezbędne wsparcie, w tym przez unijną agencję Frontex.

Na temat wydarzeń w Ceucie wypowiedzieli się również politycy prawicy i skrajnej prawicy. Marine Le Pen twierdzi, że chodzi o „masowe i skoordynowane” przekraczanie granicy, do którego „rząd Hiszpanii zachęcał”.

Władze w Madrycie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tys. migrantów. Osoby te przedostały się do Ceuty z sąsiedniego Maroka.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii.

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Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że jej rząd jest gotów podjąć nadzwyczajne działania, aby bronić granic kraju.

Z kolei premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że UE powinna rozważyć zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen.

– Nie akceptujemy powtórki z 2015 r. Nie trzeba dodawać, że UE musi natychmiast podjąć wszelkie niezbędne kroki i rozważyć wszystkie opcje, w tym zawieszenie współpracy w ramach Schengen – napisała Frederiksen w oświadczeniu dla mediów.

Natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen dla Hiszpanii również chce premier Czech Andrej Babisz.

Swój niepokój wyraził również nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham.

- To niepokojąca sytuacja. Jesteśmy w kontakcie z hiszpańskimi władzami by zapewnić wsparcie, ale także by zrozumieć konsekwencje tej sytuacji - stwierdził szef brytyjskiego rządu w rozmowie z reporterami, dodając, że przede wszystkim jest to jednak sprawa wewnętrzna Hiszpanii.

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