Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.04.2026
19.04.2026 22:35

Kryzys wokół Zondacrypto się pogłębia. Rada nadzorcza składa rezygnacje

Wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki będącej właścicielem giełdy kryptowalut Zondacrypto złożyli rezygnacje – poinformował Guido Buehler. Decyzja zapadła w momencie narastających problemów wokół platformy.

Byli już nadzorcy wskazują, że o sytuacji spółki dowiedzieli się z doniesień medialnych, a nie bezpośrednio od zarządu. W oświadczeniu podkreślili również, że otrzymywane wcześniej informacje były niespójne, co podważyło ich zaufanie do sposobu zarządzania firmą.

Rezygnacje wpisują się w szerszy kryzys wokół Zondacrypto. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach i problemach operacyjnych platformy, co wywołało niepokój wśród użytkowników i inwestorów. Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów na rynku kryptowalut w regionie.

Zmiany w radzie nadzorczej mogą dodatkowo utrudnić stabilizację sytuacji w spółce i odbudowę zaufania klientów.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Blask i jego brak. Czyli wystawa o świetle
Wystawa „Światło. Praktyki odporności” w siedzibie Fundacji Rodziny Staraków zaskakuje. Bo choć rozmaite promienie są tu obecne, przecinają przestrzeń, odbijają się od powierzchni, migrują między…
18.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Gen. Tomasz Piotrowski: Musimy zacząć oswajać się z myślą, że USA mogą wyjść z NATO (WYWIAD)
W ocenie gen. broni rez. Tomasza Piotrowskiego Europa powinna poważnie brać pod uwagę scenariusz, w którym Stany Zjednoczone ograniczają swoje zaangażowanie w NATO lub nawet z niego wychodzą. Były…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Recenzja Społeczeństwo
To, co wszyscy wiedzą. Recenzja książki Stevena Pinkera „When Everyone Knows That Everyone Knows...”
To, co uznajemy za stabilne, może zniknąć w jednej chwili – wystarczy, że przestaniemy wierzyć, że inni nadal w to wierzą. Steven Pinker w swojej książce pokazuje, że świat społeczny opiera się na…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Indie liczą swoich mieszkańców. Stawka większa niż statystyka
Pierwszy od 15 lat spis powszechny w najludniejszym kraju świata może zmienić sposób myślenia o tym państwie. Dane o ponad 1,4 mld ludzi wpłyną na politykę, gospodarkę, planowanie miast i…
18.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tydzień po Węgrach do urn idą Bułgarzy. Podobieństwa i różnice wyborów
Faworytem niedzielnych wyborów w Bułgarii jest nowa siła polityczna utworzona przez byłego prezydenta Rumena Radewa. Ugrupowanie zyskało popularność, głosząc hasła walki z oligarchią i korupcją. Pod…
19.04.2026