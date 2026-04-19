Kryzys wokół Zondacrypto się pogłębia. Rada nadzorcza składa rezygnacje
Wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki będącej właścicielem giełdy kryptowalut Zondacrypto złożyli rezygnacje – poinformował Guido Buehler. Decyzja zapadła w momencie narastających problemów wokół platformy.
Byli już nadzorcy wskazują, że o sytuacji spółki dowiedzieli się z doniesień medialnych, a nie bezpośrednio od zarządu. W oświadczeniu podkreślili również, że otrzymywane wcześniej informacje były niespójne, co podważyło ich zaufanie do sposobu zarządzania firmą.
Rezygnacje wpisują się w szerszy kryzys wokół Zondacrypto. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach i problemach operacyjnych platformy, co wywołało niepokój wśród użytkowników i inwestorów. Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów na rynku kryptowalut w regionie.
Zmiany w radzie nadzorczej mogą dodatkowo utrudnić stabilizację sytuacji w spółce i odbudowę zaufania klientów.