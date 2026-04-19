Kryzys wokół Zondacrypto się pogłębia. Rada nadzorcza składa rezygnacje

Wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki będącej właścicielem giełdy kryptowalut Zondacrypto złożyli rezygnacje – poinformował Guido Buehler. Decyzja zapadła w momencie narastających problemów wokół platformy.

Byli już nadzorcy wskazują, że o sytuacji spółki dowiedzieli się z doniesień medialnych, a nie bezpośrednio od zarządu. W oświadczeniu podkreślili również, że otrzymywane wcześniej informacje były niespójne, co podważyło ich zaufanie do sposobu zarządzania firmą.

Statement by Former Supervisory Board Members of BB Trade Estonia OÜ

Veronika Togo (Chair), Guido Buehler, Georgi Džaniašvili



Dear Zondacrypto community, users, partners, and stakeholders,



— laseritum (@guibuhzug) April 19, 2026

Rezygnacje wpisują się w szerszy kryzys wokół Zondacrypto. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach i problemach operacyjnych platformy, co wywołało niepokój wśród użytkowników i inwestorów. Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów na rynku kryptowalut w regionie.

Zmiany w radzie nadzorczej mogą dodatkowo utrudnić stabilizację sytuacji w spółce i odbudowę zaufania klientów.