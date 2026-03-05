Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 09:23

Krzysztof Gawkowski: blokada 120 polskich domen w związku z phishingiem

W ramach międzynarodowej operacji przeciwko cyberprzestępczości zablokowano 120 polskich domen wykorzystywanych do ataków phishingowych. Jak poinformował w czwartek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, działania przeprowadzono we współpracy z Europolem oraz polskimi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w sieci.

Minister przekazał w serwisie X, że operację przeprowadzono w ramach skoordynowanych działań Europolu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także ekspertów z NASK i CERT Polska. Celem było uniemożliwienie cyberprzestępcom prowadzenia kampanii phishingowych w Europie.

Jak podkreślił Gawkowski, dzięki pracy specjalistów z NASK i CERT Polska zablokowano 120 polskich domen internetowych powiązanych z działalnością phishingową prowadzoną przy użyciu platformy Tycoon 2FA. To narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców do przejmowania kont poczty elektronicznej na dużą skalę.

Według informacji przekazanych przez ministra za pomocą platformy wysyłano dziesiątki milionów wiadomości phishingowych miesięcznie. Kampanie te miały doprowadzić do nieautoryzowanego dostępu do niemal 100 tys. organizacji na całym świecie, w tym szkół, szpitali i instytucji publicznych.

Gawkowski poinformował również, że w ramach operacji w całej Europie wyłączono łącznie 330 domen stanowiących rdzeń infrastruktury przestępczej usługi. Jak zaznaczył minister cyfryzacji, przejęcie dostępu do konta pocztowego jest często pierwszym krokiem w cyberatakach, dlatego działania przeciwko tego typu infrastrukturze mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa cyfrowego.

Phishing jest jedną z najczęstszych metod oszustw w internecie. Polega na podszywaniu się pod zaufane instytucje lub osoby za pomocą e-maili, SMS-ów lub rozmów telefonicznych, aby skłonić ofiarę do przekazania danych lub pieniędzy.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że w przypadku podejrzanych wiadomości należy zachować ostrożność, nie otwierać podejrzanych załączników i nie podawać danych na stronach budzących wątpliwości. Jeśli użytkownik podejrzewa, że padł ofiarą phishingu, powinien natychmiast zmienić hasła, skontaktować się z bankiem w razie ujawnienia danych finansowych oraz zgłosić incydent do CSIRT NASK, a w przypadku podejrzenia przestępstwa także policji lub prokuraturze.

Źródło: PAP

Na zdjęciu minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski przekazał, że działania przeprowadzono we współpracy z Europolem oraz polskimi instytucjami.
Fot. PAP/Tomasz Gzell
