13.02.2026 07:08
Ks. Andrzej Luter: zmarła aktorka Bożena Dykiel
Jak podał PAP, powołując się na oświadczenie ks. Andrzeja Lutra, zmarła aktorka Bożena Dykiel.
„Nie żyje Bożena Dykiel – aktorka żywioł" – napisał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter.
Bożena Dykiel to wybitna aktorka teatralna, filmowa i serialowa.
Ur. w 1948 Bożena Dykiel przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej kultury, tworząc niezapomniane kreacje na scenie i ekranie.
Aktorka zagrała m.in. w „Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy i serialu „Alternatywy 4". Ostatnio – od 2003 r. występowała w serialu „Na Wspólnej". Jej rola od pewnego czasu została zawieszona z powodu złego stanu zdrowia aktorki.