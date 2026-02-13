Ks. Andrzej Luter: zmarła aktorka Bożena Dykiel

Jak podał PAP, powołując się na oświadczenie ks. Andrzeja Lutra, zmarła aktorka Bożena Dykiel.

„Nie żyje Bożena Dykiel – aktorka żywioł" – napisał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter.

Bożena Dykiel to wybitna aktorka teatralna, filmowa i serialowa.

Ur. w 1948 Bożena Dykiel przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej kultury, tworząc niezapomniane kreacje na scenie i ekranie.

Aktorka zagrała m.in. w „Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy i serialu „Alternatywy 4". Ostatnio – od 2003 r. występowała w serialu „Na Wspólnej". Jej rola od pewnego czasu została zawieszona z powodu złego stanu zdrowia aktorki.