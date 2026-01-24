KSeF coraz bliżej. W urzędach skarbowych w sobotę i niedzielę trwają dni otwarte

W urzędach skarbowych w sobotę i niedzielę trwają dni otwarte na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje dotyczące nowego systemu będą możliwe w godzinach 9-15.

Pierwszy etap wdrażania KSeF rozpocznie się 1 lutego. Od tego czasu wystawiać faktury za pomocą systemu będą musiały wszystkie podmioty, których obroty w 2024 r. przekroczyły 200 mln zł. Odbierać faktury za pomocą systemu od 1 lutego będą musieli wszyscy przedsiębiorcy.

Mniejsze firmy obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF obejmie 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto. Od 1 stycznia 2027 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie także ich.

Dni otwarte w urzędach skarbowych w związku z KSeF

Poza sobotą 24 stycznia i niedzielą 25 stycznia dzień otwarty w urzędach skarbowych zaplanowano jeszcze w sobotę 31 stycznia. Dodatkowo, w dniach 26-30 stycznia 2026 r. czas pracy urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) zostanie wydłużony do godz. 20.

Podczas weekendowych dni otwartych "każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur. Dyżurujący pracownicy udzielą informacji nt. systemu KSeF oraz omówią najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować się do obsługi systemu KSeF” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W trakcie wizyty w urzędzie będzie można także złożyć formularz ZAW-FA. To pierwszy etap uzyskania dostępu do KSeF przez podmioty i organizacje. Formularz można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

„Dotyczy to podmiotów, które prowadzą swoją działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz organizacji, które prowadzą działalność statutową (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia lub inne formy organizacji non-profit) – i nie posiadają pieczęci kwalifikowanej. Dzięki temu podmioty i organizacje będą mogły wyznaczyć osobę do obsługi KSeF (uprawnioną m.in. do nadawania dalszych uprawnień innym osobom w organizacji, odbierania i dostępu do faktur, wystawiania faktur)” – podał resort finansów.

„Niezależnie od dni otwartych, w jednostkach KAS w całej Polsce trwa cykl Środy z KSeF. Podczas styczniowo-lutowych spotkań eksperci przekazują przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje, jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur” – przypomina również ministerstwo.

Środowe szkolenia odbywają się w online w izbach administracji skarbowej (w godzinach 10–12 oraz 14–16) oraz stacjonarnie w każdym urzędzie skarbowym w Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) w godzinach 10–12.