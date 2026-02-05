Kwartalne wyniki Alphabet powyżej oczekiwań, spółka zaskoczyła planami inwestycji

Wyniki Alphabet, spółki macierzystej Google, okazały się w czwartym kwartale 2025 r. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie przychodów i zysków. Spółka zaskoczyła też zapowiedziami nakładów inwestycyjnych w 2026 r.

W raporcie za czwarty kwartał Alphabet, spółka macierzysta Google, prognozuje nakłady inwestycyjne w 2026 r. na poziomie 180 mld dolarów, znacznie przekraczając prognozy analityków śledzonych przez Bloomberga na poziomie 119,5 mld dolarów.

Nakłady inwestycyjne Alphabetu w czwartym kwartale w wysokości 91,5 mld dolarów były ponad trzykrotnie wyższe niż oczekiwane 28,2 mld dolarów w tym okresie.

Szczegółowe wyniki finansowe Alphabetu w IV kwartale 2025 r.

Wyniki finansowe firmy za czwarty kwartał przekroczyły szacunki Wall Street pod względem przychodów i zysków.

Zysk na akcję giganta technologicznego wzrósł do 2,82 dolara z 2,15 dolara przed rokiem, przekraczając prognozowane przez rynek 2,65 dolara za akcję.

Przychody Alphabet w czwartym kwartale wzrosły o 18 proc. do 113,8 mld dolarów w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r., przekraczając 111,4 mld dolarów oczekiwane przez analityków.

Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu przychodów Google Cloud o 48 proc. do 17,7 mld dolarów, co stanowi kwotę wyższą od 16,2 mld dolarów przewidywanych przez analityków.

Usługi Google – segment obejmujący przychody z reklam z wyszukiwarki i YouTube, które stanowią większość przychodów Alphabet – odnotowały wzrost przychodów o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 95,9 mld dolarów, więcej od konsensusu Bloomberga na poziomie 94,9 mld dolarów.

Akcje Alphabet wzrosły o ponad 20 proc. od czasu ostatniego raportu finansowego. Po publikacji wyników za IV kwartał 2025 r. w handlu pozasesyjnym spadają o niecałe 2 proc.

Źródło: PAP, XYZ