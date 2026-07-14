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14.07.2026 17:45

Kylian Mbappé to ktoś więcej niż piłkarz. „To nowa twarz Francji”

Kylian Mbappé prowadzi Francję w stronę kolejnego finału piłkarskiego mundialu, ale jego znaczenie wykracza daleko poza boisko. Kapitan kadry stał się globalną marką, liderem opinii i symbolem współczesnej, wielokulturowej Francji.

Kylian Mbappe po strzeleniu trzeciego gola w meczu Francji ze Szwecją
Kylian Mbappe zarządza prawami do wizerunku, prowadzi fundusz wspierający dzieci i inwestuje w sport, 30 czerwca 2026 r. Fot. Al Bello/Getty Images

Osiem bramek zdobytych na mundialu uczyniło Mbappé jednym z bohaterów turnieju. Przed półfinałem z Hiszpanią 27-letni kapitan Francji imponuje skutecznością, lecz uwagę przyciąga także jego rola poza boiskiem.

Jeszcze niedawno miał opinię egoistycznego indywidualisty. Zarzucano mu, że nie angażuje się w obronę, ostro ocenia kolegów i chce kontrolować każdą sferę kariery. W internecie krążyły memy przedstawiające go jako „dyktatora Mbappé”, który sam ustala skład i taktykę, a nawet mówi prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, jak ma ustawić się do zdjęcia.

Podczas obecnego mundialu ten obraz się zmienił. Napastnik częściej pracuje dla zespołu i wspiera młodszych zawodników. Po golu w meczu ze Szwecją pobiegł do Didiera Deschampsa, by objąć selekcjonera, który kilka dni wcześniej uczestniczył w pogrzebie matki.

Francuscy komentatorzy podkreślają, że Mbappé dojrzał jako kapitan. Stał się pośrednikiem między zawodnikami a sztabem, bierze odpowiedzialność za atmosferę w szatni i częściej stawia interes drużyny ponad własnymi statystykami. Sam przekonywał, że rekordy nie mają znaczenia, jeśli Francja nie zdobędzie mistrzostwa świata.

Jego wpływ nie kończy się wraz z ostatnim gwizdkiem. Zarządza prawami do wizerunku, prowadzi fundusz wspierający dzieci, inwestuje w sport i jest właścicielem klubu SM Caen. Współpracuje z największymi markami, ale nie reklamuje firm bukmacherskich ani sieci fast food.

Kapitan Francji zabiera też głos w sprawach społecznych i politycznych. Po rasistowskich wypowiedziach paragwajskiej senatorki Celeste Amarilli nazwał ją osobą niegodną pełnionej funkcji i zapowiedział, że nie pozwoli na szerzenie nienawiści. Wcześniej zachęcał młodych Francuzów do udziału w wyborach i występował przeciwko skrajnej prawicy. Choć nie popiera żadnej partii, jego wypowiedzi są bliskie lewicy w kwestiach różnorodności i walki z dyskryminacją.

Mbappé wychował się w Bondy, wielokulturowym przedmieściu Paryża. Ma kameruńskie korzenie po ojcu oraz algiersko-berberyjskie po matce. Dla wielu jego historia jest symbolem awansu społecznego i różnorodności Francji, ale też przypomnieniem o nierównościach.

Francuscy publicyści twierdzą, że żaden piłkarz od czasów Zinedine’a Zidane’a, Francuza algierskiego pochodzenia, nie miał tak dużego znaczenia dla wizerunku kraju. Jean-Baptiste Guégan, dziennikarz sportowy i współautor książki „Révolution Mbappé” (tł. „Rewolucja Mbappé”), ocenił w rozmowie z holenderskim nadawcą NOS, że kapitan reprezentacji „wykracza poza francuski futbol i naprawdę stał się twarzą Francji”.

Na obecnym mundialu Mbappé nie jest już postrzegany wyłącznie przez pryzmat bramek i indywidualnych rekordów. Francuzi widzą w nim dojrzalszego kapitana, który bierze odpowiedzialność za drużynę, świadomie kształtuje swój wizerunek i nie unika tematów społecznych. Z piłkarskiej gwiazdy wyrósł na jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej Francji.

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Źrodło: PAP

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