19.02.2026 07:49

Łączne zadłużenie w branży TSL wynosi blisko 3,3 mld zł

Łączne zadłużenie branży TSL (transport-spedycja-logistyka) na koniec 2025 r. wyniosło prawie 3,3 mld zł. Zaległe płatności posiadało ponad 38 tys. firm – wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy kredytowej BIK.

Według opublikowanych w czwartek danych BIK największe problemy dotyczą transportu drogowego towarów, który odpowiada za około 75 proc. wszystkich zaległości sektora TSL. Ponadto 84 proc. przedsiębiorców przyznaje, że ich kontrahenci również nie regulują zobowiązań na czas.

Większość niesolidnych dłużników (28 tys.) jest w segmencie transportu drogowego; odsetek firm z tego sektora działalności, które nie płacą na czas, przekracza 11 proc. Na jedną zadłużoną firmę przypada średnio ok. 86,5 tys. zł niespłaconych należności.

400 mln zł przekroczyło natomiast zadłużenie branży magazynowania i działalności usługowej wspierającej transport. W ciągu roku wzrosło o ponad 43 mln zł.

W ocenie głównego analityka BIG InfoMonitor Waldemara Rogowskiego, na problemy sektora TSL wpływają nie tylko przyczyny rynkowe, ale również trudne warunki pogodowe.

– Zimowe warunki na polskich drogach przyczyniają się do istotnych problemów operacyjnych i finansowych firm transportowo-spedycyjno-logistycznych. Tegoroczna zima jest jednym z trudniejszych okresów w ciągu ostatnich lat. Przewoźnicy drogowi zgłaszają opóźnienia, wydłużone czasy realizacji zleceń oraz wyższe koszty eksploatacji sprzętu i wynagrodzeń związane z koniecznością pracy w ekstremalnych warunkach śniegowych i na mrozie. Kierowcy i właściciele firm mówią o codziennych utrudnieniach, które przekładają się na zmniejszenie przychodów oraz pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw – ocenił Rogowski.

Jak dodał Rogowski, narastające zaległości mogą ograniczać zdolność firm do realizacji nowych kontraktów i inwestycji w rozwój, zwłaszcza w segmencie transportu drogowego i magazynowania, które generują najwięcej przeterminowanych zobowiązań.

– Wyzwaniami branży w 2026 r. są wysokie koszty paliw, pracy i regulacji, niedobór kierowców, konieczność inwestycji w dekarbonizację i cyfryzację. Do szans można zaliczyć odradzający się popyt z Niemiec i innych krajów UE, nadal szybki rozwój e-commerce oraz automatyzacja i AI zwiększające efektywność operacyjną – ocenił główny analityk BIG InfoMonitor.

Ciężarówka, cysterna na drodze
Zadłużenie w branży TSL wynosi 3,3 mld zł. Wpływ na sytuację w branży na ciężka zima. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
