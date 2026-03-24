Łańcuchy dostaw głównym problemem firm handlowych

Odporność łańcuchów dostaw to najważniejsze krótkoterminowe wyzwanie dla 52 proc. prezesów sektora dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego. Jednocześnie 64 proc. liderów uznaje sztuczną inteligencję za kluczowy priorytet inwestycyjny – wynika z raportu „KPMG CEO Outlook 2025. Consumer & Retail”.

Z raportu przygotowanego na podstawie badania 120 prezesów globalnych firm wynika, że branża funkcjonuje w warunkach rosnącej presji na marże i polaryzacji popytu. Choć 78% proc. menedżerów wierzy w perspektywy wzrostu sektora, jedynie 13 proc. prognozuje wzrost przychodów na poziomie 5–9.9 proc., co wskazuje na ostrożne oczekiwania wobec wyników finansowych.

Nastroje wśród liderów pozostają umiarkowanie pozytywne, ale słabsze niż rok wcześniej. Zaufanie do wzrostu własnych firm spadło do 77 proc. z 82 proc. rok wcześniej, co odzwierciedla trudniejsze warunki rynkowe oraz utrzymującą się presję kosztową.

Jednym z kluczowych zjawisk jest polaryzacja zachowań konsumenckich. Z jednej strony rośnie segment klientów premium, z drugiej zwiększa się grupa osób poszukujących oszczędności. W efekcie firmy są zmuszone do równoległego działania w różnych segmentach cenowych, dostosowując ofertę do rozwarstwionego popytu.

Największym wyzwaniem operacyjnym pozostają łańcuchy dostaw. 52 proc. prezesów wskazuje ich odporność jako główny problem krótkoterminowy, wobec 30 proc. w 2024 roku i 15 proc. w 2023 roku. Na znaczeniu zyskują działania takie jak dywersyfikacja dostawców i rozwój nearshoringu, co jest odpowiedzią na napięcia geopolityczne, bariery handlowe i kryzysy klimatyczne.

Zmienia się również podejście do fuzji i przejęć. Firmy odchodzą od dużych transakcji transformacyjnych na rzecz bardziej selektywnych akwizycji, ukierunkowanych na rozwój konkretnych kompetencji lub wejście w nowe segmenty. Jednocześnie odbicie aktywności M&A prognozowane jest na 2026 rok, m.in. dzięki dezinwestycjom dużych korporacji i powrotowi funduszy private equity.

Coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja. 64 proc. prezesów wskazuje AI jako priorytet inwestycyjny, a 73 proc. planuje przeznaczyć na nią 10–20 proc. budżetu technologicznego. Jednocześnie 68 proc. oczekuje zwrotu z inwestycji w ciągu 1–3 lat, a organizacje przechodzą od fazy pilotaży do wdrożeń operacyjnych, wykorzystując AI do poprawy efektywności, wsparcia decyzji i personalizacji oferty.

Na zdjęciu: Port Gdański, terminal kontenerowy
Największym wyzwaniem operacyjnym pozostają łańcuchy dostaw. 52 proc. prezesów wskazuje ich odporność jako główny problem krótkoterminowy, wobec 30 proc. w 2024 roku i 15 proc. w 2023 roku. Fot. PAP/Adam Warżawa
