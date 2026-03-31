Leo Express uruchamia autobusy między Krakowem i Lwowem. Będą skomunikowane z pociągami

Leo Express uruchamia od 1 kwietnia połączenia między Krakowem i Lwowem. Autobusy będą skomunikowane z pociągami do Czech i Warszawy.

– Dzięki uruchomieniu dodatkowych połączeń autobusowych dalej rozwijamy naszą sieć dla klientów nie tylko z Polski i Ukrainy. Skomunikowanie z pociągami do i z Czech, na Słowację, a także z krajową linią Kraków – Warszawa otwiera kolejne możliwości podróżowania między krajami europejskimi – tłumaczy Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

Autobus z Krakowa do Lwowa ruszy o godz. 19, a do celu dotrze o godz. 3:15 rano. W przeciwnym kierunku ruszy 2 kwietnia o godz. 5:55 i dotrze do Krakowa o godz. 13. 29 kwietnia ruszy kolejny kurs, z wyjazdem o godz. 14:45 z polskiego miasta i przyjazdem do Lwowa o godz. 22:45. Ten sam kurs wyruszy z powrotem o godz. 1 rano i będzie w Krakowie o godz. 7:55. Jak dodaje Leo Express, połączenia są skoordynowane z pociągami na linii Praga – Kraków – Warszawa. Pasażerowie mogą też przesiąść się w Ostrawie na pociąg do Preszowa.

Na trasę wyjadą klimatyzowane autobusy z bezpłatnym WiFi i toaletą, które mogą zabrać 49 pasażerów. Będzie też 8 miejsc w klasie biznes. Jej pasażerowie dostaną przekąskę i lepsze zagłówki. Każdy pasażer dostanie butelkę wody i będzie mógł skorzystać z pokładowego ekspresu do kawy. Ceny zaczynają się od 1 euro w klasie ekonomicznej i 10 euro w klasie biznes.

Ambitne plany Leo Express

Leo Express w tym roku rozszerza działalność w Polsce, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Od 1 marca 2026 r. firma uruchomiła połączenia na trasie Kraków – Warszawa i Praga – Kraków – Warszawa. Od 25 czerwca na trasie krajowej będą cztery pary połączeń, a na trasie międzynarodowej trzy. 30 kwietnia ruszy też połączenie z Czech na Słowację na trasie Praga – Pardubice – Ołomuniec – Otrokowice – Staré Město – Bratysława.

Z kolei 25 czerwca ruszy dalekobieżne połączenie z Niemiec do Polski. Autobusy pojadą na trasie Przemyśl – Kraków – Ostrawa – Praga – Drezno – Lipsk – Frankfurt nad Menem. 13 grudnia pociągi Leo Express wyjadą zaś na trasę Praga – Pilzno – Ratyzbona – Monachium.