31.03.2026 14:14

Leo Express uruchamia autobusy między Krakowem i Lwowem. Będą skomunikowane z pociągami

Leo Express uruchamia od 1 kwietnia połączenia między Krakowem i Lwowem. Autobusy będą skomunikowane z pociągami do Czech i Warszawy.

– Dzięki uruchomieniu dodatkowych połączeń autobusowych dalej rozwijamy naszą sieć dla klientów nie tylko z Polski i Ukrainy. Skomunikowanie z pociągami do i z Czech, na Słowację, a także z krajową linią Kraków – Warszawa otwiera kolejne możliwości podróżowania między krajami europejskimi – tłumaczy Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

Autobus z Krakowa do Lwowa ruszy o godz. 19, a do celu dotrze o godz. 3:15 rano. W przeciwnym kierunku ruszy 2 kwietnia o godz. 5:55 i dotrze do Krakowa o godz. 13. 29 kwietnia ruszy kolejny kurs, z wyjazdem o godz. 14:45 z polskiego miasta i przyjazdem do Lwowa o godz. 22:45. Ten sam kurs wyruszy z powrotem o godz. 1 rano i będzie w Krakowie o godz. 7:55. Jak dodaje Leo Express, połączenia są skoordynowane z pociągami na linii Praga – Kraków – Warszawa. Pasażerowie mogą też przesiąść się w Ostrawie na pociąg do Preszowa.

Na trasę wyjadą klimatyzowane autobusy z bezpłatnym WiFi i toaletą, które mogą zabrać 49 pasażerów. Będzie też 8 miejsc w klasie biznes. Jej pasażerowie dostaną przekąskę i lepsze zagłówki. Każdy pasażer dostanie butelkę wody i będzie mógł skorzystać z pokładowego ekspresu do kawy. Ceny zaczynają się od 1 euro w klasie ekonomicznej i 10 euro w klasie biznes.

Ambitne plany Leo Express

Leo Express w tym roku rozszerza działalność w Polsce, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Od 1 marca 2026 r. firma uruchomiła połączenia na trasie Kraków – Warszawa i Praga – Kraków – Warszawa. Od 25 czerwca na trasie krajowej będą cztery pary połączeń, a na trasie międzynarodowej trzy. 30 kwietnia ruszy też połączenie z Czech na Słowację na trasie Praga – Pardubice – Ołomuniec – Otrokowice – Staré Město – Bratysława.

Z kolei 25 czerwca ruszy dalekobieżne połączenie z Niemiec do Polski. Autobusy pojadą na trasie Przemyśl – Kraków – Ostrawa – Praga – Drezno – Lipsk – Frankfurt nad Menem. 13 grudnia pociągi Leo Express wyjadą zaś na trasę Praga – Pilzno – Ratyzbona – Monachium.

Leo Express będzie od marca kursował na trasie Praga – Warszawa
Autobus Leo Express przed dworcem w Krakowie
Leo Express uruchamia trasę z Krakowa do Lwowa. a to początek tegorocznych, ambitnych planów przewoźnika. Fot. PAP Jacek Bednarczyk
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców
Od wtorku ceny na stacjach benzynowych wyraźnie spadły, ale przyszłość jest bardzo niepewna. – Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, to ceny ropy i paliw na świecie będą rosły. Możemy wrócić do stawek sprzed interwencji rządu – ostrzega Dawid Czopek z Polaris FIZ.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zastrzyk pieniędzy dla wojskowego zakładu. Inwestycje, wzrost zatrudnienia i ważna produkcja
Duże środki finansowe popłyną do Wojskowych Zakładów Elektronicznych w podwarszawskiej Zielonce. Dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wojsk rakietowych to bardzo dobra wiadomość. Ale także dla przedsiębiorców.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ekspansja na trudny rynek. Jak budować biznes w Angoli?
Angola przyciąga skalą zasobów i rosnącą gospodarką, ale wciąż pozostaje rynkiem wymagającym cierpliwości, kapitału i wieloletniej obecności. Polskie doświadczenia pokazują, że sukces nie wynika z jednorazowej ekspansji, lecz z konsekwentnego budowania relacji i dostosowania do lokalnych realiów.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026