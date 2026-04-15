Leśkiewicz: prezydent podpisał nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy ABW

W rozmowie z Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak wyjaśnił, decyzja prezydenta jest rezultatem spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb, z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a przede wszystkim – jak wskazał – z ministrem ds. koordynacji służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

– Pierwsze wnioski były wysłane rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku, te trafiły po spotkaniu 15 stycznia poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW – powiedział Leśkiewicz.

Funkcjonariusze zostali awansowani na stopień podporuczników. Sprawa nominacji rozpoczęła się w listopadzie 2025 r., kiedy to prezydent zablokował proces, zrzucając odpowiedzialność na brak spotkania głowy państwa z przedstawicielami służb.

Ponadto Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego, w tym m.in. medale za wieloletnią służbę.

Źródło: XYZ/PAP