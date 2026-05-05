Licencja doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka zawieszona. To syndyk Getin Noble Banku

Marcin Kubiczek, syndyk Getin Noble Banku oraz zarządca przymusowy HREIT, poinformował, że otrzymał decyzję resortu sprawiedliwości o zawieszeniu jego licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

„Wczoraj (w poniedziałek 4 maja) otrzymałem decyzję administracyjną wydaną przez wiceministra sprawiedliwości w sprawie zawieszenia moich praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 244" – podał Kubiczek w oświadczeniu na stronie internetowej.

„Zawieszenie licencji nie oznacza unieważnienia dotychczasowych czynności ani przerwania prowadzonych przeze mnie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wszystkie postępowania będą kontynuowane zgodnie z prawem i pod nadzorem sądów, a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i uzasadnione interesy uczestników prowadzonych przeze mnie postępowań pozostają zachowane. W najbliższych dniach (maksymalnie tygodniach) portfolio postępowań, w których stopień zaspokojenia wierzycieli wyniesie 100 proc., zwiększy się o kolejne cztery" – napisał w oświadczeniu Marcin Kubiczek.

Jak podał, wydana przez wiceministra sprawiedliwości decyzja ma charakter środka tymczasowego oraz „w żaden sposób nie przesądza o zasadności jakichkolwiek przesłanek rozpatrywanych w trakcie prowadzonych postępowań, co potwierdza w decyzji samo Ministerstwo Sprawiedliwości".

Dodał, że decyzja nie jest ostateczna ani prawomocna. „Skorzystam ze wszystkich przewidzianych prawem środków odwoławczych w celu jej niezwłocznego uchylenia oraz pełnego wyjaśnienia sprawy" – zadeklarował Marcin Kubiczek.

„Decyzja ta nie przesądza w żaden sposób o jakichkolwiek nieprawidłowościach działań podejmowanych w prowadzonych przeze mnie postępowaniach. Co więcej, decyzja ta, jak wynika z jej uzasadnienia, została wydana bez prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, w oparciu o który wyprowadzono jaskrawie mylne wnioski co do zaistnienia przesłanek jej wydania. W decyzji tej wiceminister sprawiedliwości kwestionuje prawomocne orzeczenia sądowe i skutki prawne z tych orzeczeń wynikające" – wskazał w swoim oświadczeniu.

Marcin Kubiczek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych syndyków w Polsce. Prowadzi głośne sprawy, m. in. związane z Getin Noble Bankiem czy HREIT.

Postępowanie dotyczące cofnięcia jego licencji toczy się od maja 2025 r. o jego wszczęciu zdecydował minister sprawiedliwości, którym był wówczas Adam Bodnar. Główny zarzut stawiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczył naruszenia zasady minimalizacji kosztów postępowania, co stanowi naruszenie art. 179 prawa upadłościowego.

Działania nadzorcze w tej sprawie były prowadzone przez Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi od 4 października 2022 r. „W tym okresie wpłynęło kilkadziesiąt skarg oraz kilkaset pism od kilkudziesięciu podmiotów – w tym wierzycieli, uczestników postępowań i innych interesariuszy – sygnalizujących możliwe nieprawidłowości w działaniach syndyka" – wskazał w lipcu 2025 r. resort sprawiedliwości.

Analizowano m. in. wydatki ponoszone przez Marcina Kubiczka jako syndyka Getin Banku. „Szczególnie niepokojące są przypadki związane z obsługą prawną zlecaną kancelariom powiązanym z panem Kubiczkiem oraz strategie stosowane w sprawach tzw. frankowiczów, które obejmowały m.in. pozywanie klientów o zwrot kapitału i prowadzenie kosztownych postępowań sądowych – często zakończonych przegraną" – wskazywało w lipcu 2025 r. Ministerstwo Sprawiedliwości.