Liczba aut w pełni elektrycznych w Polsce jest o 64 proc. wyższa niż rok temu

Liczba zarejestrowanych w Polsce całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych sięgnęła na koniec lutego 139,2 tys. – wynika z danych Licznika Elektromobilności PZPM i PSNM. To wzrost o 64 proc.

W styczniu i lutym przybyło 7 tys. całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych (BEV). To o 70 proc. więcej r/r.

Pod koniec lutego 2026 r. po polskich drogach jeździło 252,3 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Całkowicie elektryczne osobówki stanowiły 127,6 tys. maszyn, a hybrydy typu plug-in – 124,7 tys.

„Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2026 r. w Polsce funkcjonowało 12 431 ogólnodostępnych punktów” – czytamy.

– Pierwsze dwa miesiące 2026 r. były dobre, jeśli chodzi o rejestracje zeroemisyjnych samochodów elektrycznych, choć na ten wynik z całą pewnością wpłynęły dopłaty z programu „NaszEauto”. Jeśli zapadnie taka decyzja i spełnią się zapowiedzi o przekazaniu kilkuset milionów złotych na kontynuację programu, w kolejnych miesiącach wyniki rejestracji zeroemisyjnych samochodów osobowych mogą być na bardzo wysokim poziomie – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

