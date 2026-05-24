Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.05.2026
NEWSROOM XYZ
24.05.2026 12:23

Liczba oszustw „na legendę” wzrosła. Policja ostrzega

Od stycznia do końca kwietnia w Polsce odnotowano 2,8 tys. oszustw „na legendę” – podaje policja. To o 300 więcej przypadków niż w tym samym okresie w 2025 r.

Policja ostrzega przed oszustami, którzy podają się za wnuczków, policjantów czy prokuratorów. W całym 2025 r. przestępcy wyłudzili w ten sposób blisko 160 mln zł.

Tego typu oszustwa i oszustwa internetowe wciąż należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Coraz częściej przestępcy wykorzystują również nowoczesne technologie oraz narzędzia sztucznej inteligencji – tłumaczą funkcjonariusze.

Wśród zaleceń pozwalających na uniknięcie takich oszustw jest weryfikacja tożsamości rozmówcy, stosowanie zasady ograniczonego zaufania oraz nieprzekazywanie obcym pieniędzy ani danych do logowania.

Policja zaleca też, by nie klikać w podejrzane linki i nie instalować nieznanego oprogramowania, z rozwagą publikować swój wizerunek i głos, a także zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości i nagrań, które mogą być wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Wśród przykładów oszustw policja wymieniła zatrzymanie w Białymstoku 21-latka, który przyszedł odebrać 80 tys. zł od białostockiej seniorki, a wcześniej od trzech innych seniorek odebrał ponad 100 tys. zł. Wraz ze wspólnikami podszywał się pod bliskich ofiar, przekonując, że potrzebują pieniędzy w ważnych celach.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: policjanci
Policja ostrzega przed oszustwami „na legendę”.
Fot. PAP/Andrzej Jackowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
mWIG40 na historycznym maksimum, Allegro rośnie ósmą sesję z rzędu. Notowania GPW z 22 maja 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła wzrosty wszystkich indeksów. W WIG20 najlepiej radziła sobie spółka Modivo, a najgorzej Budimex. Oto co działo się jeszcze na GPW.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Airbus na moskiewskim lotnisku. Tak Rosjanie chcą omijać sankcje
W porcie lotniczym Moskwa-Wnukowo wylądował Airbus A320 z rosyjską rejestracją. Choć Rosja jest objęta sankcjami i deklaruje rozwój własnych konstrukcji, wciąż mocno opiera się na…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
To nie koniec zmartwień Brukseli w naszym regionie. W Słowenii do władzy wraca „mały Orban”
Miała być polityczna emerytura, a jest wielki powrót. Janez Janša, słoweński weteran polityczny, perfekcyjnie rozegrał powyborczy pat i po raz czwarty obejmuje stanowisko premiera. Co zaskakujący…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026