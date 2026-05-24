Liczba oszustw „na legendę” wzrosła. Policja ostrzega

Od stycznia do końca kwietnia w Polsce odnotowano 2,8 tys. oszustw „na legendę” – podaje policja. To o 300 więcej przypadków niż w tym samym okresie w 2025 r.

Policja ostrzega przed oszustami, którzy podają się za wnuczków, policjantów czy prokuratorów. W całym 2025 r. przestępcy wyłudzili w ten sposób blisko 160 mln zł.

Tego typu oszustwa i oszustwa internetowe wciąż należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Coraz częściej przestępcy wykorzystują również nowoczesne technologie oraz narzędzia sztucznej inteligencji – tłumaczą funkcjonariusze.

Wśród zaleceń pozwalających na uniknięcie takich oszustw jest weryfikacja tożsamości rozmówcy, stosowanie zasady ograniczonego zaufania oraz nieprzekazywanie obcym pieniędzy ani danych do logowania.

Policja zaleca też, by nie klikać w podejrzane linki i nie instalować nieznanego oprogramowania, z rozwagą publikować swój wizerunek i głos, a także zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości i nagrań, które mogą być wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Wśród przykładów oszustw policja wymieniła zatrzymanie w Białymstoku 21-latka, który przyszedł odebrać 80 tys. zł od białostockiej seniorki, a wcześniej od trzech innych seniorek odebrał ponad 100 tys. zł. Wraz ze wspólnikami podszywał się pod bliskich ofiar, przekonując, że potrzebują pieniędzy w ważnych celach.

Źródło: PAP