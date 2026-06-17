Liga Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali rywali

Polskie kluby poznały swoich rywali w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Zarówno przed Lechem Poznań, jak i przed Górnikiem Zabrze stoi trudne zadanie.

Mistrz Polski zmierzy się z Aarhus GF. To aktualny mistrz Danii. Z kolei Górnik Zabrze, który zajął drugie miejsce w tabeli ekstraklasy, zmierzy się z wicemistrzem Turcji – Fenerbahce Stambuł. Oba polskie kluby będą więc miały trudne zadanie, by przebrnąć przez drugą rundę eliminacji.

Mecze odbędą się 21 i 22 lipca, a tydzień później oba kluby czekają spotkania rewanżowe. Jeśli polskie zespoły pokonają rywali, to nie awansują od razu do fazy ligowej LM. By do niej się dostać, trzeba przejść także trzecią i czwartą rundę.

To jednak i tak historyczny moment – dzięki dobrym wynikom w pucharach europejskich w poprzednich sezonach, w 2026 r. – pierwszy raz w historii – dwa polskie kluby mogą walczyć o awans do najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie.