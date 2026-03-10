Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
10.03.2026 18:57

Lista 43 przetargów PEJ. Najdroższe zamówienie: 200 mln zł

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podały listę planowanych do końca 2026 roku 43 przetargów związanych z budową elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Najdroższe zamówienie – do 200 mln zł netto – obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

We wtorek biuro prasowe spółki poinformowało, że publikacja planowanych zamówień pozwala potencjalnym wykonawcom przygotować się do udziału w postępowaniach i efektywnie planować zasoby inwestycyjne oraz kadrowe. Udostępnienie informacji ma też stanowić element dialogu z polskimi firmami.

Na liście opublikowanej przez PEJ znalazły się zamówienia obejmujące dostawy, usługi i roboty budowlane. Postępowania będą realizowane w Warszawie, Gdańsku oraz w gminie Choczewo, gdzie powstaje elektrownia.

Najdroższe zamówienie planowane jest na II kwartał 2026 r. W tym samym czasie spółka chce rozpocząć przetarg na zaplecze budowy elektrowni, którego wartość szacowana jest do 100 mln zł.

Wśród innych planowanych postępowań znalazły się m.in.: budowa drogi rezerwowej do 30 mln zł, przeglądy i usuwanie awarii sieci elektroenergetycznych NN, SN i WN, naprawa dróg poza Obszarem Realizacji Inwestycji (ORI) – do 5 mln zł, oraz przebudowa rowów od Clear Zone do Kanału Biebrowskiego – do 10 mln zł.

PEJ planuje także przetarg na wykonanie systemu monitoringu sejsmicznego oraz prowadzenie badań sejsmicznych w latach 2027–2028, z opcją przedłużenia na 2029 r., na kwotę do 5 mln zł.

Kolejne zamówienia dotyczą organizacji doświadczeń i pokazów naukowych w całej Polsce oraz zakupu drona – na oba zadania przewidziano po 500 tys. zł. W planach jest też monitoring hydrologiczny wód morskich za 15 mln zł.

Dyrektor Pionu Zakupów PEJ, Łukasz Wiater, podkreślił, że zestawienie będzie cyklicznie aktualizowane. Spółka planuje też organizację spotkań i webinarów dla wykonawców, aby szczegółowo omówić postępowania i odpowiedzieć na pytania rynku.

PEJ należy w 100 proc. do Skarbu Państwa i jest inwestorem oraz przyszłym operatorem elektrowni w Lubiatowie-Kopalino. Elektrownia ma składać się z trzech bloków w technologii AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum Westinghouse Electric Company i Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku na 2036 r.

Źródło: PAP

Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu
Teren budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.
Teren budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Fot. PEJ
