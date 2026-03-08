Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
NEWSROOM XYZ
08.03.2026 14:24

LOT odwołuje loty. Do Rijadu do 16 marca, a do Tel Awiwu do 23 marca

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały loty do Rijadu do 16 marca, a do Tel Awiwu do 23 marca - poinformował w niedzielę przewoźnik. Podał, że połączenie organizowane przez LOT z Szardży będzie zrealizowane z wykorzystaniem samolotu linii partnerskiej Air Arabia.

„W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie odwołaliśmy następujące loty: z/do Dubaju (DXB) do 11 marca; z/do Rijadu (RUH) do 16 marca; z/do Tel Awiwu (TLV) do 23 marca” - wskazały PLL LOT w najnowszym komunikacie.

Przewoźnik podkreślił, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków.

„Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem” - zaznaczono.

Linia przypomniała, że pasażerowie posiadających bilety PLL LOT na trasie Dubaj (DXB) - Warszawa, zainteresowani lotem z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Warszawy w poniedziałek lub w kolejnych dniach powinni się kontaktować z PLL LOT przy pomocy formularza kontaktowego.

„Połączenie organizowane przez PLL LOT zostanie zrealizowane z wykorzystaniem samolotu przewoźnika partnerskiego Air Arabia. Rejs będzie wykonywany z lotniska Szardża (SHJ), położonego w pobliżu Dubaju. Po potwierdzeniu zainteresowania podróżą przekażemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące rejsu oraz dalszych kroków związanych z organizacją podróży” - doprecyzował LOT w komunikacie.

Dodał, że planowane są loty powrotne z Bangkoku do Warszawy dla obywateli Polski; trzeba zgłosić chęć skorzystania z nich.

Zakończona natomiast została sprzedaż biletów na loty powrotne 10 marca z Colombo i Male do Warszawy. Obecnie nie ma możliwości zakupu miejsc na te rejsy; informacje o ewentualnych kolejnych lotach powrotnych przewoźnik ma przekazywać na bieżąco.

LOT dodał, że pasażerom, którzy mają wykupione ubezpieczenie podróżne przez lot.com, Grupa PZU przedłużyła ochronę ubezpieczeniową bez dodatkowych kosztów do 10 marca br. Przedłużenie to działa automatycznie, a zakres ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

„Dla osób podróżujących na rejsach PLL LOT odbywających się zgodnie z rozkładem do lub z: Tel Awiwu (TLV), Dubaju (DXB), Rijadu (RUH), Seulu (ICN), Tokio (NRT), Delhi (DEL), Taszkentu (TAS), Astany (NQZ), Larnaki (LCA), Erewania (EVN) oraz Baku (GYD), przygotowaliśmy możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny rejs PLL LOT w ramach ważności biletu” - czytamy w komunikacie. Linia wyjaśniła, że z tej opcji mogą skorzystać pasażerowie, których bilet został zakupiony nie później niż 28 lutego 2026 r.; pierwotna data podróży przypada między 28 lutego 2026 r. a 31 marca 2026 r. (włącznie), numer biletu zaczyna się od 080. Aby zmienić datę należy kontaktować się Contact Center.

LOT przypomina, że pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, jeżeli lot został odwołany. W takim przypadku należy skorzystać z formularza na stronie LOT-u, natomiast w przypadku rezerwacji biletu przez pośrednika należy skontaktować się bezpośrednio z agencją, która wystawiła bilet.

Źródło: PAP

LOT przypomina, że pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, jeżeli lot został odwołany. W takim przypadku należy skorzystać z formularza na stronie LOT-u, natomiast w przypadku rezerwacji biletu przez pośrednika należy skontaktować się bezpośrednio z agencją, która wystawiła bilet. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Przybywa dużych bloków gazowych. Operator krajowej sieci mówi: już wystarczy
W polskiej energetyce trwa boom na bloki gazowe. Inwestycje te są pilnie potrzebne, aby wypełnić lukę wytwórczą w najbliższych latach. Operator sieci przesyłowej zaznacza jednak, że potrzeby krajowego systemu energetycznego szybko się zmieniają. – W przyszłości wiele bloków gazowych będzie działać zaledwie dwa-trzy tygodnie w ciągu roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski, prezes PSE. Wojna na Bliskim Wschodzi stawia dodatkowe pytania o cenę energii i ciepła z błękitnego paliwa.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska cyfrowa, ale czy suwerenna? „Sprzedawcom zagranicznych technologii nie chodzi o polską rację stanu” (WYWIAD)
Zagraniczne firmy technologiczne nie muszą kryć się z lobbingiem w Polsce. Robią to publicznie. I choć ze strony administracji publicznej istnieje coraz większe zainteresowanie budową suwerenności cyfrowej, to do sukcesu jeszcze daleka droga – przekonuje Michał Hetmański, prezes fundacji Instrat i jeden z autorów raportu o monopolu zagranicznych firm technologicznych w dostawach narzędzi dla polskiej administracji.
06.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026