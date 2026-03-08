LOT odwołuje loty. Do Rijadu do 16 marca, a do Tel Awiwu do 23 marca

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały loty do Rijadu do 16 marca, a do Tel Awiwu do 23 marca - poinformował w niedzielę przewoźnik. Podał, że połączenie organizowane przez LOT z Szardży będzie zrealizowane z wykorzystaniem samolotu linii partnerskiej Air Arabia.

Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 16 marca włącznie. Nasze służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią organizację powrotu pasażerów do Polski.



„W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie odwołaliśmy następujące loty: z/do Dubaju (DXB) do 11 marca; z/do Rijadu (RUH) do 16 marca; z/do Tel Awiwu (TLV) do 23 marca” - wskazały PLL LOT w najnowszym komunikacie.

Przewoźnik podkreślił, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków.

„Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem” - zaznaczono.

Linia przypomniała, że pasażerowie posiadających bilety PLL LOT na trasie Dubaj (DXB) - Warszawa, zainteresowani lotem z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Warszawy w poniedziałek lub w kolejnych dniach powinni się kontaktować z PLL LOT przy pomocy formularza kontaktowego.

„Połączenie organizowane przez PLL LOT zostanie zrealizowane z wykorzystaniem samolotu przewoźnika partnerskiego Air Arabia. Rejs będzie wykonywany z lotniska Szardża (SHJ), położonego w pobliżu Dubaju. Po potwierdzeniu zainteresowania podróżą przekażemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące rejsu oraz dalszych kroków związanych z organizacją podróży” - doprecyzował LOT w komunikacie.

Dodał, że planowane są loty powrotne z Bangkoku do Warszawy dla obywateli Polski; trzeba zgłosić chęć skorzystania z nich.

Zakończona natomiast została sprzedaż biletów na loty powrotne 10 marca z Colombo i Male do Warszawy. Obecnie nie ma możliwości zakupu miejsc na te rejsy; informacje o ewentualnych kolejnych lotach powrotnych przewoźnik ma przekazywać na bieżąco.

LOT dodał, że pasażerom, którzy mają wykupione ubezpieczenie podróżne przez lot.com, Grupa PZU przedłużyła ochronę ubezpieczeniową bez dodatkowych kosztów do 10 marca br. Przedłużenie to działa automatycznie, a zakres ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

„Dla osób podróżujących na rejsach PLL LOT odbywających się zgodnie z rozkładem do lub z: Tel Awiwu (TLV), Dubaju (DXB), Rijadu (RUH), Seulu (ICN), Tokio (NRT), Delhi (DEL), Taszkentu (TAS), Astany (NQZ), Larnaki (LCA), Erewania (EVN) oraz Baku (GYD), przygotowaliśmy możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny rejs PLL LOT w ramach ważności biletu” - czytamy w komunikacie. Linia wyjaśniła, że z tej opcji mogą skorzystać pasażerowie, których bilet został zakupiony nie później niż 28 lutego 2026 r.; pierwotna data podróży przypada między 28 lutego 2026 r. a 31 marca 2026 r. (włącznie), numer biletu zaczyna się od 080. Aby zmienić datę należy kontaktować się Contact Center.

LOT przypomina, że pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, jeżeli lot został odwołany. W takim przypadku należy skorzystać z formularza na stronie LOT-u, natomiast w przypadku rezerwacji biletu przez pośrednika należy skontaktować się bezpośrednio z agencją, która wystawiła bilet.

Źródło: PAP