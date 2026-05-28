Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 20:55

Łotwa ma nowy rząd. Sejm zatwierdził gabinet Andrisa Kulbergsa

Łotewski parlament zatwierdził skład nowego, czteropartyjnego rządu premiera Andrisa Kulbergsa. Gabinet uzyskał poparcie 66 deputowanych w 100-osobowym Sejmie i ma rządzić do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na początek października.

Nowy premier, 47-letni Andris Kulbergs ze Zjednoczonej Listy (AS), podkreślił podczas debaty nad wotum zaufania, że kryzys polityczny udało się opanować w ciągu dwóch tygodni. Jak zaznaczył, Łotwa potrzebuje „skutecznego, profesjonalnego i odpowiedzialnego rządu”, zdolnego do podejmowania zdecydowanych decyzji. Przeciwko nowej koalicji głosowało 25 posłów.

Do zmiany rządu doszło po upadku gabinetu Eviki Siliny. Kryzys wywołał incydent z początku maja, gdy ukraińskie drony uderzyły w puste zbiorniki paliwa znajdujące się na terenie magazynu we wschodniej części kraju. Sprawa wywołała pytania o skuteczność systemów bezpieczeństwa i ochrony przestrzeni powietrznej.

Kulbergs zapowiedział, że priorytetami jego gabinetu będą bezpieczeństwo państwa, stabilizacja budżetu, organizacja „uczciwych i bezpiecznych wyborów”, walka z korupcją oraz przeciwdziałanie kartelom w biznesie. Rząd ma także skupić się na ochronie granic i wzmocnieniu zabezpieczeń przed dronami. Jednocześnie koalicja zadeklarowała dalsze wsparcie dla Ukrainy w wojnie obronnej przeciwko Rosji oraz przygotowanie mechanizmu rekompensat za straty spowodowane przez drony.

Czytaj również: Budowa Rail Baltica się wlecze. Największymi maruderami są Łotysze

Nowy premier zapowiedział również działania dotyczące strategicznych projektów gospodarczych. Chodzi przede wszystkim o kolej Rail Baltica, której łotewski odcinek zmaga się z opóźnieniami, problemami finansowymi i zarzutami dotyczącymi wcześniejszego wydatkowania środków. Rząd ma też zająć się trudną sytuacją narodowego przewoźnika lotniczego airBaltic. – Gospodarka idzie w parze z bezpieczeństwem – stwierdził Kulbergs.

Koalicję tworzą cztery ugrupowania: liberalno-konserwatywna Nowa Jedność (JV), Związek Zielonych i Rolników (ZZS), Zjednoczona Lista (AS) oraz dotychczas opozycyjny Sojusz Narodowy (NA).

Stanowisko ministra spraw zagranicznych zachowała Baiba Braże z JV, natomiast resort obrony objął płk Raivis Melnis. Zastąpił on Andrisa Sprudsa, który podał się do dymisji po krytyce związanej z niewykryciem dronów przez system radarowy.

Tomasz Zduńczyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ocenia dla XYZ, że do wyborów parlamentarnych nie należy spodziewać się radykalnych zmian politycznych.

Zdaniem eksperta najbardziej aktywny może być Sojusz Narodowy, który przejął resorty spraw wewnętrznych, kultury i edukacji. Może dzięki temu akcentować kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony języka i kultury łotewskiej.

Analityk zwraca też uwagę na kontrowersje, które budzi utrzymanie przez ZZS kontroli nad ministerstwem rolnictwa po wcześniejszej aferze związanej z Armandsem Krauze. Polityk ZZS został zatrzymany 14 maja przez łotewskie Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (KNAB) w sprawie związanej z nieprawidłowościami wykrytymi po audycie w Latvijas valsts meži (państwowej spółce leśnej).

Rząd Kulbergsa jest 23. gabinetem na Łotwie od odzyskania przez kraj niepodległości w 1991 roku.

Źródło: PAP/XYZ

Andris Kulbergs
Nowy premier, 47-letni Andris Kulbergs ze Zjednoczonej Listy (AS), podkreślił podczas debaty nad wotum zaufania, że kryzys polityczny udało się opanować w ciągu dwóch tygodni. Fot. Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TikTok Shop wchodzi do Polski. Znamy datę i szczegóły usługi, która może wywrócić rynek e-commerce
TikTok Shop wystartuje w Polsce 15 czerwca. Zamiast oglądania, będzie można także kupować. Dla sprzedawców, marek i twórców to nowy kanał sprzedaży oraz monetyzacji, a dla rynku e-commerce test tego,…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Emisja, o której wielu akcjonariuszy nie wie. Orlen na drodze do pełnego przejęcia Energi
Trwa procedura emisji akcji Energi z grupy Orlen. Mniejszościowi akcjonariusze mają żal do spółki, że nie zaplanowała szerokiej akcji informacyjnej. Sami więc próbują dotrzeć m.in. do emerytowanych…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Kapitał szuka nowych dróg. Inwestycje alternatywne robią różnice
Od prywatnego długu i infrastruktury napędzanej zieloną energią, po rzadkie roczniki win i rodzimą sztukę współczesną – inwestycje alternatywne stają się dziś jednym z istotnych wątków w ramach…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo i LPP tracą, WIG20 w dół. Dzień na GPW 26 maja 2026 r.
Wtorek przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Optymizm rynku z poprzedniego dnia, dotyczący możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, został zachwiany po tym, jak USA wznowiły ataki na…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Nie budzę się z myślą, do którego kraju teraz wejść”. Szef Erste o systemie BLIK, strategii i akwizycjach (WYWIAD)
Czy cyfrowe euro zepchnie tradycyjną bankowość do defensywy, a polski BLIK ma szanse na międzynarodowy podbój? Szef Erste Group, Peter Bosek, analizuje technologiczne starcie z gigantami i tłumaczy,…
28.05.2026
Dwie stocznie będą budowały Ratownika
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. We wtorek upubliczniono, że nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie.