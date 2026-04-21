LPP surowo ukarana przez KNF. 15 mln zł grzywny za naruszenie obowiązków informacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała LPP grzywną w wysokości 15 mln zł. Zdaniem KNF spółka nienależycie wykonała swoje obowiązki informacyjne. Decyzja nadzoru nie jest prawomocna.

Zastrzeżenia KNF wzbudziły nieprawidłowe ujęcia odpisów aktualizujących w raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022 oraz brak ich właściwego ujęcia w roku obrotowym 2022/2023.

Zdaniem nadzoru na 31 stycznia 2022 r. nie doszło jeszcze do utraty wartości aktywów LPP w Rosji i Ukrainie. Było tylko ryzyko jej utraty, dlatego odpisy powinny trafić do raportu dopiero za kolejny rok.

Spółka, jak poinformowała w komunikacie giełdowym, dokonała już wcześniej korekty dokumentów w raporcie z sierpnia 2023 r. Jej zarząd rozważa teraz uzasadnienie decyzji KNF i ocenia, czy odwoła się od kary.